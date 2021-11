Przyznał się do gwałtu i napadu na tle seksualnym na czterech nastolatkach. Ale do więzienia nie trafi

20-letni dziś Christopher Belter z USA, który kilka lat temu zgwałcił nastoletnią dziewczynę, a trzy inne napastował na tle seksualnym, nie trafi do więzienia. Sąd skazał go na 8 lat więzienia w zawieszeniu. Uzasadniając wyrok, 70-letni sędzia mówił, że modlił się do Boga, żeby podjąć właściwą decyzję.