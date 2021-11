Marsz Niepodległości spłaca długi. Licytuje obiad z Bąkiewiczem lub Bosakiem, czy koszulkę Klepackiej

Organizatorzy Marszu Niepodległości wciąż zbierają środki na pokrycie należności za tegoroczne wydarzenie. W związku z tym narodowcy zorganizowali zbiórkę w sieci. Jednak wczoraj poinformowali, że PayPal zablokował konto stowarzyszenia Marsz Niepodległości i zamroził wpłacone na nie środki.

Marsz Niepodległości licytuje obiad z Bąkiewiczem

Narodowcy zbierają jednak środki także w inny sposób. Na Allegro rozpoczęły się aukcje, na których można licytować spotkania z liderami ruchu, czy przedmioty osób popierających to wydarzenie. Wszystkie aukcje są dostępne na specjalnym koncie stowarzyszenia Marsz Niepodległości na Allegro.

Na aukcjach można wylicytować m.in.:

Obiad z Robertem Bąkiewiczem



Obiad z Krzysztofem Bosakiem



Zwiedzanie Sejmu i kawę z Robertem Winnickim



Raport Prawny Ordo Iuris na temat Marszu Niepodległości 2021 z podpisami Członków Zarządu Ordo Iuris



Figurę górniczej rodziny z antracytu od Jana Pospieszalskiego



koszulkę z autografem Zofii Klepackiej



koszulkę z autografem Mariusza Pudzianowskiego



Koszulkę meczową Legii Warszawa z sezonu 2008/09 wraz z autografami zawodników pierwszego składu drużyny



Komplet plakatów z Marszu Niepodległości 2011-2021



„ Organizacja Marszu Niepodległości, to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie. Same tylko koszty związane z bezpieczeństwem, to około 200 tysięcy złotych, do tego dochodzi wynajęcie sceny, ruchomych platform, nagłośnienia, promocja i wiele innych kosztów, które podsumowane wynoszą 450 tysięcy złotych. Nadal potrzebujemy około 150 tysięcy złotych, żeby spłacić wszystkie należności związane z organizacją Marszu Niepodległości ” – czytamy na stronie stowarzyszenia. „ Z góry dziękujemy za każdą pomoc finansową ” – dodano.

Czytaj też:

Poseł Janusz Kowalski spieszy z pomocą Robertowi Bąkiewiczowi. Chodzi o blokadę konta