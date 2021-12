Wstrząsające odkrycie pracowników opieki społecznej. 86-latka zostawiona na pastwę losu, była w szokującym stanie

Według Polsat News, pracownicy opieki społecznej odnaleźli 86-latkę miesiąc temu, 10 listopada, w jednym z mieszkań w niewielkiej miejscowości pod Włodawą (woj. lubuskie). Stan, w jakim zastali kobietę, miał być szokujący. „Była wyczerpana, wychłodzona i niedożywiona, nie mogła samodzielnie ruszyć się z łóżka. Na ciele staruszki stwierdzono odleżyny oraz otwarte rany, w których żerowały robaki” – relacjonuje portal.

86-latka w stanie rozkładu. Prokuratura prowadzi śledztwo

„Medycy tłumaczyli, że nie spotkali się jeszcze z tak drastycznym przypadkiem” – donosi z kolei lokalny serwis lublin112.pl. 86-latki nie udało się uratować – zmarła pod dwóch tygodniach pobytu w szpitalu. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.



Szokujący stan kobiety

– Widać było, że kobieta długo przebywała sama, bez żadnej pomocy – powiedziała w rozmowie z Polsat News rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Przedstawicielka prokuratury nie chciała jednak ujawnić szczegółów sprawy ze względu na to, że są „drastyczne”. Przyznała jednak, że sytuacja była „niespotykana”. Z kolei w Radiu Lublin prokurator poinformowała, że kobiecie nie dostarczono jedzenia ani płynów, a mieszkanie nie było ogrzewane i sprzątane. – Nie wyobrażam sobie, żeby można było kogokolwiek doprowadzić do takiego stanu, natomiast tutaj mamy do czynienia ze znieczulicą, jak i kompletnym brakiem wyższych uczuć – powiedziała Kępka.

