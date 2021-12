Rozniszew. Rodzinna awantura zakończyła się tragedią. 41-latka nie żyje, 15-latek w szpitalu

O tragicznych okolicznościach zajścia jako pierwsze poinformowało RMF FM. Doniesienia te potwierdza również Radio Dla Ciebie, które skontaktowało się z prokuraturą. Agnieszka Borkowska z Prokuratury Okręgowej w Radomiu w rozmowie z Radiem Dla Ciebie relacjonuje, że do zdarzenia doszło w środę 29 grudnia rano w Rozniszewie w powiecie kozienickim na Mazowszu.

Tragiczny finał domowej awantury. Nie żyje kobieta, jej syn jest w ciężkim stanie

– Doszło do awantury domowej, w trakcie której śmierć poniosła 40-letnia kobieta, a jej 15-letnie syn z ranami kłutymi trafił do szpitala. Zatrzymano męża denatki, który również z ranami trafił do szpitala – mówi.

RMF FM podaje z kolei, że życie straciła 41-letnia kobieta. Rozgłośnia podaje także, że stan 15-latka ma być ciężki. Zatrzymany to 41-letni mąż zmarłej i ojciec 15-letniego chłopca. Rozgłośnia wskazuje, że na ten moment nie są znane szczegóły rodzinnej tragedii. Wiadomo jedynie, że w przeszłości nie pojawiały się żadne niepokojące sygnały dotyczące rodziny.

