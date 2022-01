Policja podsumowała Sylwestra w Zakopanem: Liczne awantury i bójki z udziałem pijanych turystów

Na sylwestrową noc do Zakopanego przybyły tysiące turystów z całej Polski. Główną atrakcją był oczywiście Sylwester Marzeń organizowany przez Telewizję Polską. Niestety poza imprezą nie obyło się bez przykrych incydentów. Swoją pracę w mediach społecznościowych podsumowała zakopiańska policja.

Sylwester w Zakopanem. Policja: Liczne awantury i bójki z udziałem pijanych turystów

W operację zaangażowanych było ponad 300 policjantów z całej małopolski oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Strażnicy Miejscy.

„Znaczne siły policyjne zgrupowane zostały bezpośrednio w rejonie sceny na Równi Krupowej jak i centrum Zakopanego” – informuje policja. „W kulminacyjnym momencie przed sceną znajdowało się około 14 tysięcy osób natomiast na Równi Krupowej dodatkowo bawiło się blisko 25 tysięcy osób” – czytamy .

Zakopiańska policja informuje, że podczas samej imprezy nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.

„Poza imprezą w rejonie Krupówek i na obrzeżach miasta dochodziło do licznych awantur i bójek z udziałem turystów, którzy niestety przesadzili z alkoholem. Zdarzenia te nasiliły się po godzinie 1.00, kiedy zakończył się koncert” – czytamy.

107 interwencji policji w Zakopanem

Od 18.00 do 3.00 odnotowaliśmy policja interweniowała aż 107 razy.

– Wielu osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania, a innych przypadkach zatrzymywali do wytrzeźwienia ratując przed wyziębieniem. Niestety nie obyło się od nałożenia 21 mandatów karnych, skierowania 3 wniosków o ukaranie do sądu oraz zatrzymaniu kilku osób. Podejrzane są m.in o: znieważenie i atak wobec interweniujących policjantów, posiadanie substancji zabronionych, jazdę w stanie nietrzeźwości, bójki i uszkodzenia ciała – wymienia rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. – Reasumując kilkanaście zatrzymanych osób, ponad sto interwencji, poszkodowany policjant i fałszywy alarm o podłożonym ładunku podczas koncertu to bilans sylwestrowej nocy – dodaje.

Interwencje wobec „mocno pijanych i agresywnych sylwestrowiczów, którzy wszczynali burdy w centrum Zakopanego, ale i w innych miejscowościach powiatu tatrzańskiego” policjanci prowadzili do wczesnych godzin porannych .

