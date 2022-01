Policjanci wystawiają już mandaty po 2500 zł. „Rekordzista pędził w Warszawie blisko 160 km/h”

Od Nowego Roku w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Policjanci z warszawskiej grupy „SPEED” poinformowali, że już pierwszego dnia jego obowiązywania wystawili kilkanaście mandatów w wysokości przynajmniej 1500 zł.

Nowe mandaty. Już kilkanaście najwyższych

O wystawieniu najwyższych mandatów policja poinformowała na Twitterze.

„Już po kilkanaście mandatów po 1500 zł i 2000 zł nałożyli policjanci warszawskiej grupy »SPEED«” – czytamy w komunikacie.

Funkcjonariusze wskazali też niechlubnego rekordzistę.

„Rekordzista pędził Mostem Siekierkowskim blisko 160 km/h. Oznacza to mandat w wysokości 2500 zł i utratę prawo jazdy” – poinformowali.

Policja poinformowała też o kobiecie ukaranej mandatem 1500 złotych, która wyprzedzała na przejściu dla pieszych.

„Niestety w Nowy Rok część osób wjechał za mocno. Przykładam jest kierująca, która na ul. Słomińskiego omijała pojazd, który zatrzymał się przepuszczając pieszego. Ciekawostką jest, że tym pojazdem był radiowóz, w dodatku oznakowany. Pani otrzymała mandat w wysokości 1500 zł” – czytamy.

Nowy taryfikator mandatów

Oto stawki mandatów za przekroczenie prędkości obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku:

do 10 km/h – 50 zł;



11-15 km/h – 100 zł;



16-20 km/h – 200 zł;



21-25 km/h – 300 zł;



26-30 km/h – 400 zł;



31-40 km/h – 800 zł;



41-50 km/h – 1000 zł;



51-60 km/h – 1500 zł;



61-70 km/h – 2000 zł;



ponad 70 km/h – 2500 zł.



W trzech ostatnich przypadkach za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym konfiskowane jest też prawo jazdy, na okres 3 miesięcy, jak wcześniej.

Za szczególne przewinienia w zakresie przekraczania prędkości policjanci mogą nie wymierzyć kary, ale skierować sprawę do sądu. A sąd może wymierzyć grzywnę do 30 tys. zł (a nie do 5 tys. zł, jak dotychczas).

