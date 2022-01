Ciało noworodka znaleziono w śmietniku w Nowy Rok. „Oględziny wykazały widoczny uraz głowy”

Policja poinformowała na Facebooku o poszukiwaniu matki porzuconego na śmietniku noworodka, którego ciało osoba postronna znalazła 1 stycznia 2022 roku około godziny 12.00 w kontenerze pergoli śmietnikowej przy ul. Maratońskiej 39 w Łodzi.

Zwłoki noworodka w łódzkim śmietniku. Policja prosi o pomoc

„Niestety przeprowadzone do tej pory czynności nie doprowadziły do wyjaśnienia sytuacji i ustalenia matki oraz innych osób związanych z tym porzuceniem. Wszystkie osoby które mają informacje mogące nam pomóc prosimy o kontakt z III komisariatem w Łodzi te. 47 841 23 50 lub 49. Zapewniamy anonimowość!” – czytamy we wpisie Policji Województwa Łódzkiego na Facebooku.

– To chłopczyk, urodzony w 8-9 miesiącu. Czynności między innymi z udziałem psa tropiącego nie pomogły w wyjaśnieniu sprawy – powiedziała w rozmowie z TVN24 mł. insp. Joanna Kącka, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. – Zwracamy się z apelem do wszystkich, które widziały kogoś kręcącego się z żółtą reklamówką koło tych śmietników o kontakt z policją – dodała.

„Prawdopodobne jest, że dziecko padło ofiarą przestępstwa”

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi w rozmowie z TVN24 poinformował, że wstępne oględziny wykazały widoczny uraz głowy

– Więcej będzie wiadomo po sekcji, która najwcześniej przeprowadzona zostanie jutro – mówi Krzysztof Kopania – Prawdopodobne jest, że dziecko padło ofiarą przestępstwa, biegły określił czas śmierci na kilka do kilkunastu godzin przed znalezieniem zwłok. Ciało chłopca było zawinięte w czarny worek na śmieci i włożone do żółtej reklamówki – dodaje.

