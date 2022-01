OMZRiK chwali się wygraniem bitwy z Żołnierzami Chrystusa: Pojedynek Davida z Goliatem

W poniedziałek 17 stycznia OMZRiK ogłosił w mediach społecznościowych „wygranie pierwszej bitwy w Ordo Iuris”. Aktywiści przypomnieli, że przed kilkoma miesiącami zostali pozwani przez „fundamentalistów katolickich z Ordo Iuris”. Jak opisali to na Facebooku, „Żołnierze Chrystusa czyli ludzie związani z Ordo Iuris złożyli przeciwko nam pozew w którym domagają się ogromnych pieniędzy i przeprosin za rzekome naruszenie ich dobrego imienia”.

We wspomnianym pozwie zażądano też zabezpieczenia, polegającego na nakazie usunięcia na czas procesu informacji na temat samej organizacji – Żołnierzy Chrystusa. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił ostatecznie wniosku Ordo Iuris i odrzucił zażalenie na tę decyzję.

„To oznacza, że wygraliśmy pierwsze starcie z organizacją wspieraną przez rząd i posiadającą potężne środki na swoje działania!” – pisali aktywiści z OMZRiK. „Nasza walka z Ordo Iuris przypomina pojedynek Davida z potężnym Goliatem, naszą procą jest wasze wsparcie. Jesteśmy pewni, że prędzej czy później w nasze ręce wpadnie miecz potężnego Filistyna!” – dodawali.

Ordo Iuris w imieniu Żołnierzy Chrystusa przeciwko OMZRiK

To oczywiście dopiero początek procesu, o którym dowiedzieliśmy się w kwietniu ubiegłego roku z oświadczenia na stronie ordoiuris.pl. „W mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Dotyczyły one głównie polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do »ranienia i zabijania przeciwnika«” – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

