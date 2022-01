Poważna usterka podczas lotu Roberta Biedronia. Jest nagranie

„PILNE: Właśnie wylądowaliśmy awaryjnie na lotnisku w Düsseldorfie. Samolot LOT WAW-BRU miał dekompresję na pokładzie. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale została opanowana. Brawo załoga!” – napisał europoseł Robert Biedroń na Twitterze. We wpisie załączył również nagranie z dramatycznych chwil w samolocie.

Robert Biedroń publikuje nagranie z pokładu samolotu

TVN24 skontaktował się z przewoźnikiem, który potwierdził usterkę podczas wspomnianego lotu. – W trakcie rejsu z Warszawy do Brukseli wystąpiła usterka, pilot musiał obniżyć pułap lotu. Samolot wylądował w trybie normalnym, nie było to lądowanie awaryjne. W tym momencie kompletowana jest załoga, by jak najszybciej można było przetransportować pasażerów z Düsseldorfu do Brukseli. Dokładnych przyczyn usterki jeszcze nie znam – przekazał stacji Krzysztof Moczulski z Polskich Linii Lotniczych LOT.

Jak podaje TVN24, Robert Biedroń nie był jedynym polskim europosłem, który podróżował wspomnianym samolotem. Faktycznie, kolejni europosłowie podają na Twitterze, że również lecieli samolotem, który zaliczył potężną usterkę. Chodzi m.in. o europosłankę PO Elżbietę Łukacijewską i europosła Bogusława Liberadzkiego.

