Brutalnie zastraszali świadka, złamali mu żuchwę. Policja zatrzymała trzech podejrzanych

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu rozbili gang, którego członkowie działali z ogromną bezwzględnością i brutalnością. Wszystko wskazuje na to, że trzon gangu stanowili trzej mężczyźni, którzy wcześniej byli karani m.in. za rozboje, wymuszenia rozbójnicze, pobicia czy przestępstwa narkotykowe.

Z zebranego materiału wynikało, że ci podejrzani mogli mieć związek z zastraszaniem świadka w prowadzonej w sądzie sprawie, w celu wywarcia na niego wpływu, aby zmienił zeznania. Według śledczych sprawcy pozbawili mężczyznę wolności, brutalnie go pobili przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, okradli i pozostawili nieprzytomnego, skutego kajdankami w mieszkaniu obcego człowieka. Dotarli także do bliskiej mu osoby i dokonali na niej kolejnych przestępstw. Bezwzględne zachowanie sprawców i obawa o najbliższych spowodowała, że mężczyzna uchylał się od obowiązku stawiennictwa w sądzie, co utrudniało postępowanie.

Policyjna akcja zakończona zatrzymaniami

Mając wiedzę, że mężczyźni mogą być niebezpieczni i posiadać broń palną, białą lub inne niebezpieczne narzędzia, działania zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy z zespołów specjalnych z Wrocławia, Katowic i Poznania CBŚP.

Podczas akcji zatrzymano 3 osoby. W miejscach ich zamieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilkanaście noży taktycznych o różnej długości ostrza, a także 3 jednostki broni gazowej – noszące ślady ingerencji, pałki teleskopowe, kajdanki, ręcznie wykonaną kulę na sznurze tzw. „kiścień”, kominiarki, 2 niebieskie sygnalizatory błyskowe, taśmy i sznury, krótkofalówki, odznakę policyjną, a także narkotyki. Śledczy ustalają do czego podejrzanym służyły przejęte narzędzia i urządzenia. Ponadto zabezpieczono 26 telefonów komórkowych oraz karty SIM. Zabezpieczone noże, broń oraz inne narzędzia i urządzenia zostały przejęte w celu przeprowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych.

Podczas akcji policjanci zatrzymali także poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania, który był ścigany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w związku z popełnieniem rozboju na terenie Niemiec w 2013 roku.

W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym jego udręczeniem, kierowanie gróźb w celu zmuszenia do określonego zachowania, utrudnianie postępowania karnego czy posiadania narkotyków. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 zatrzymanych na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

