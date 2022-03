Elon Musk drwi z odpowiedzi Kadyrowa i zmienia imię na Twitterze. W trollingu wspiera go matka

Elon Musk wyzwał na Twitterze Władimira Putina na pojedynek, którego stawką miałaby być „Ukraina”. Miliarderowi odpowiedział Ramzan Kadyrow, co zainspirowało Muska do dalszego trollingu, w którym wsparła go matka Maye Musk.