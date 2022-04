Morderstwo w Malborku. Są wyniki sekcji zwłok i pierwszy podejrzany

W Wielką Sobotę w Malborku doszło do brutalnego zabójstwa. Zmarły to 66-letni mężczyzna, a jednym z podejrzanych jest jego syn. Jak wynika z sekcji zwłok, bezpośrednią przyczyną zgony mężczyzny było „zalanie dróg oddechowych krwią, w wyniku krwotoku”.

– Zakończyła się sekcja zwłok denata. Biegły stwierdził 16 ran kłutych tułowia i brzucha, 4 rany kłute szyi, 2 rany kłute ramienia i ręki oraz liczne obrażenia głowy – przekazał PAP Mariusz Duszyński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zabójstwo w Malborku. Zatrzymano podejrzanego

W związku ze śmiercią 66-latka zatrzymano jego 36-letniego syna. Mężczyzna wciąż nie opuścił policyjnego aresztu. Prokurator przekazał, że w niedzielę 17 kwietnia po południu zostanie on odprowadzony do prokuratory. Tam prowadzone będą dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchanie zatrzymanego. Wtedy też może on usłyszeć zarzuty, a do sądu może trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Morderstwo w Wielką Sobotę. Mężczyźnie grozi dożywocie

Jak ujawniła prokuratura, na podstawie zgromadzonego dotąd materiału dowodowego śledczy zdecydowali się na wysunięcie wobec 36-latka zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi to karą pozbawienia wolności na co najmniej 12 lat, a w najsurowszym przypadku nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

