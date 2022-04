Śmiertelny wypadek w Pomorskiem. 12-latka przechodziła przez pasy

Zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 235 w okolicy Chojnic nadeszło około godziny 14. Odebrał je dyżurny chojnickiej policji. Wypadek miał miejsce na wysokości wsi Żabno. Informacje na etn temat przekazała oficer prasowa KPP w Chojnicach mł. asp. Justyna Przytarska.

Według funkcjonariuszy do wypadku doszło, kiedy jeden z kierowców zatrzymał się, by przepuścić trójkę nastolatków zbliżających się do pasów. Kiedy jednak kierowca audi jadący od strony Brus zatrzymał swój pojazd, nie zrobił tego kierowca nadjeżdżający z przeciwnej strony, z kierunku Chojnic. Potrącona została wówczas 12-latka.

Śmiertelny wypadek w Pomorskiem. Nie żyje 12-latka

– Piesza pomimo ponad godzinnej akcji ratującej życie, w wyniku poniesionych obrażeń poniosła śmierć. Zgodnie z decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, a mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz pod nadzorem prokuratora policjanci będą szczegółowo wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku – przekazała Przytarska.

Jak stwierdzono po badaniu alkomatem, kierujący pojazdem 31-latek był trzeźwy. Będzie teraz odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Morderstwo w Malborku. Są wyniki sekcji zwłok i pierwszy podejrzany