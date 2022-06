Incydent podczas parady z okazji platynowego jubileuszu Elżbiety II. Interweniowała policja

W czwartek 2 czerwca w wielkiej Brytanii rozpoczęły się uroczyste obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. W pewnym momencie grupa kilku mężczyzn próbowała zablokować uroczystą paradę wojskową Trooping the Colour.

Incydent w trakcie obchodów platynowego jubileuszu Elżbiety II. Interweniowała policja

Do incydentu doszło w trakcie parady przechodzącej reprezentacyjną londyńską aleją The Mall łącząca Pałac Buckingham z Trafalgar Square.

Protestujący próbowali zablokować maszerująca orkiestrę rzucając się muzykom pod nogi. W rękach trzymali kartki z hasłami.

Wobec protestujących szybko interweniowała policja.

„Dokonano wielu aresztowań osób, które próbowały wejść na trasę parady biegnąca na The Mall dzisiaj około 10:10 dzisiaj. Aresztowania były związane z zakłócaniem porządku publicznego polegającym na próbie zablokowania drogi” – czytamy w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu policji. „Dziękujemy tłumowi, który okazał wsparcie, oklaskując naszych funkcjonariuszy, którzy wrócili na swoje stanowiska po szybkim zajęciu się incydentem” – dodano .

Do zakłócenia parady przyznali się aktywiści z Animal Rebellion we wpisie na Twitterze. Podkreślili, że miała to być akcja przeciwko przemysłowi mleczarskiemu.

Organizacja przedstawia się jako masowym ruch wolontariuszy wykorzystującym pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie w celu promocji diety roślinnej.

