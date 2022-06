Wojciech O. omawiał pomysły na zabicie prezydent Gdańska. „Jaka siła ją wyp***li?”

Wojciech O. to patostreamer znany z prorosyjskich poglądów, który na swoich audycjach. O. na swoich transmisjach wielokrotnie groził śmierciom różnym politykom, nawoływał do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym.

Mężczyzna po jednym z seansów nienawiści, na którym mówił o stworzeniu „listy śmierci” i groził politykowi PO Pawłowi Olszwskiemu, został aresztowany i usłyszał zarzuty. Jednak w maju wyszedł z aresztu, otrzymując nadzór policji. To jednak nie powstrzymało go od rzucania kolejnych gróźb karalnych.

Wojciech O. omawiał ze zwolennikiem pomysły zabicia prezydent Gdańska

Tym razem O. wraz z jednym ze swoich zwolenników omawiali pomysły na pozbawienie życia prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Rozmowa miała miejsce 28 maja na kanale O. w portalu YouTube. Dzwoniący przedstawił się jako Zbyszek z Żuław.

W trakcie rozmowy wielokrotnie byli obrażani Ukraińcy. W pewnym momencie, po wspomnieniu i obrażaniu nieżyjącego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, rozmowa przeszła na temat obecnej prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

Patostreamer ze swoim zwolennikiem przypisywali Dulkiewicz ukraińskie i żydowskie korzenie, w taki sposób, jakby było to obraźliwe. „Jaka siła ją wyp***li z tego urzędu?” – zaczął w pewnym momencie zastanawiać się Wojciech O. „Trzeba wprowadzić po prostu tak, jak car miał. Coś na zasadzie rewizora. Jak coś się dzieje źle tam w gminie, czy w województwie, to taki rewizor jedzie (...), wchodzi, k...a, i on strzela prosto w łeb” – podsuwał dzwoniący.

Po kilku tego typu pomysłach „Zbyszek z Żuław” stwierdził „Tnijmy przez łeb! Szablą!”. „Amen Zbyszek” - podsumował O.

Nagranie najpierw było dostępne tylko na zamkniętej grupie „kamractwa”, czyli zwolenników Wojciecha O. Następnie było opublikowane w serwisie Youtube, z którego zniknęło 7 czerwca.

Zawiadomienie do prokuratury

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował o złożeniu zawiadomienia o planowanej zbrodni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. „Prorosyjska organizacja „kamractwo” planuje zamordowanie prezydentki Gdańska” – napisał Ośrodek na Facebooku.

„Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i domagamy się pilnych i zdecydowanych działań organów ścigania przeciwko przestępcom z faszyzującej prorosyjskiej organizacji określanej jako »Kamractwo« lub »Rodacy Kamraci«”.

OMZRIK twierdzi, że „ d ysponuje dowodami w postaci zapisu rozmowy telefonicznej”.

