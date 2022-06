Rodzina Kai Godek się powiększyła. „Lubię mieć dzieci, lubię być kobietą”

Godek podzieliła się informacją o narodzinach chłopca na swoim Facebooku. Podziękowała we wpisie wszystkim osobom z personelu szpitala, dzięki którym dziecko przyszło na świat.

„Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi”

Opublikowała również zdjęcie malca, jednak nie zdecydowała się jeszcze na ujawnienie jego imienia. To czwarte dziecko Godek, która miała dotychczas dwie córki oraz syna.

– Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi i uczymy się, jak to jest w składzie 2+4! Starsze rodzeństwo zachwycone i pomaga, jak tylko może. Bardzo dziękuję wszystkim cudownym położnym i lekarzowi, którzy opiekowali się mną i Synkiem przez ostatnie miesiące. Dziękuję wszystkim Państwu za ogrom życzliwości, modlitw i dobrych słów, za każdy dobry gest. Lubię mieć dzieci, lubię być kobietą – napisała.

Kim jest Kaja Godek?

Godek to najbardziej znana w Polsce działaczka antyaborcyjna. Jest członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina, która opowiada się za wprowadzeniem całkowitego zakazu przerywania ciąży w naszym kraju. We wrześniu ubiegłego roku fundacja skierowała do Sejmu obywatelski projekt ustawy w tej sprawie, który został odrzucony w pierwszym czytaniu.

Kobieta zaangażowała się w swoją działalność po doświadczeniach związanych z narodzinami pierwszego syna, który choruje na zespół Downa. Problem został wykryty w fazie prenatalnej. Lekarze zalecali terminację ciąży, co było zgodne z obowiązującymi wówczas przepisami. Wraz z mężem podjęła decyzję, że dziecko przyjdzie na świat.

„Nie można już zabijać takich jak ty” – napisała obok zdjęcia ze swoim synem, które opublikowała w mediach społecznościowych tuż po wejściu w życie przepisów zakazujących w Polsce aborcji eugenicznej.

