Trzaskowski otworzył Paradę Równości w Warszawie. Tłumy z tęczowymi flagami ruszyły z pl. Defilad

W tym roku warszawska Parada Równości jest wyjątkowa, ponieważ łączy się z ukraińską KyivPride. Ulicami stolicy przejdzie wspólny, tęczowy marsz warszawsko-kijowski.

Parada Równości w Warszawie. „Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni”

Paradę Równości otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Towarzyszyła mu unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli.

– Dzisiaj parada będzie niezwykła, bo pójdzie z nami marsz z Kijowa. Witamy naszych przyjaciół. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli iść razem – mówił Trzaskowski ze sceny, otwierając wydarzenie.

Głos zabrała też unijna komisarz do spraw równości. – Nikt nie będzie bezpieczny, dopóki my wszyscy nie będziemy bezpieczni. Dwie osoby zginęły, wiele zostało rannych w 50. rocznicę dekryminalizacji homoseksualności w Norwegii. Nie możemy pozwolić na to, by takie sytuacji się zdarzały. Każde państwo członkowskie UE musi mieć przepisy przeciwko przestępstwom z nienawiści i mowie nienawiści – mówiła Helena Dalli.

Warszawska parada z powodu wojny na Ukrainie połączona jest w tym roku z KyivPride, czyli kijowska paradą.

– W imieniu ukraińskiej społeczności LGBT dziękuję za obecność, solidarność z Ukrainą – mówiła ze sceny na Placu Defilad Lenny Emson, dyrektorka KyivPride. – Wojna nie rozróżnia, wszyscy giniemy tak samo. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy naszego brata, członka naszej społeczności, Romana Tkaczenko. Zmarł śmiercią żołnierza, chroniąc swoją ojczyznę. Dzisiaj maszerujemy dla niego i dla tych, którzy nie mogą maszerować z powodu rosyjskiego najazdu na Ukrainę – dodała.

Po wystąpieniach tłum ludzi tęczowymi flagami ruszył dalej. Parada przechodzi ulicą Marszałkowską do Placu Konstytucji, dalej ul. Waryńskiego do stacji Metra Politechnika, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II. Marsz zakończy się na ulicy Świętokrzyskiej. Trasa przemarszu to około 4 kilometry.

Na trasie marszu można też było spotkać kontrmanifestację, ale była ona naprawdę nieliczna.

Parada Równości w Warszawie. Utrudnienia w stolicy

Miasteczko Równości wystartuje o godzinie 10 w Parku Świętokrzyskim. Cztery godziny później przed Pałacem Kultury i Nauki zaplanowano oficjalne otwarcie. W tym czasie marsz ustawi się na ulicy Świętokrzyskiej. W związku z tym, kierowcy przejeżdżający przez centrum powinni zachować ostrożność już od rana.

Przed godziną 14 planowane jest zamknięcie dla ruchu ulic Świętokrzyskiej, a także Emilii Plater, Marszałkowskiej, ul. Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości i Chałubińskiego. Również przemieszczający się transportem miejskim muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami, część autobusów zmieniła trasy przejazdu.

Zakończenie parady planowane jest około godz. 17:30. Jednak należy się spodziewać, że utrudnienia w ruchu potrwają dłużej.

