Dzieci wypalone życiowo. Kluczowe są trzy elementy

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych, którą w tym roku zrealizowało ponad dwa i pół tysiąca młodych ludzi, docierając do prawie 8 mln osób.

Wydaje się, że dość dużo mówi się o wypaleniu zawodowym dorosłych, a zbyt mało uwagi poświęca młodzieży. Uważam, że niesłusznie, ponieważ to również nastolatkowie czują bezradność i zmęczenie psychiczne tym, co ich otacza. Skąd to się bierze? Z moich rozmów z młodzieżą wynika, że wiele z nich odczuwa presję wpasowania się w konkretnie ustalone ramy. Psychologowie zauważają, że rośnie liczba młodych ludzi, potrzebujących regularnego wsparcia.