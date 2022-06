Dlaczego sama miłość nie wystarczy? Ekspertka tłumaczy

Pewnie znasz hasła: liczy się tylko miłość, miłość jest najważniejsza, all u need is love etc. Sama przez wiele ostatnich lat jestem wielbicielką tej filozofii, a nawet w pewnym sensie stała się ona moją życiową misją. Bo moja praca to pomoc innym właśnie w tworzeniu relacji pełnych miłości. Ale czy sama miłość wystarczy?

Moje sesje z osobami indywidualnymi i parami, są dowodem na to, że sama miłość to jednak nie wszystko, a czasem wręcz zbyt mało, aby stworzyć dobrą, spełnioną relację. Okazuje się, że aby miłość mogła się rozwijać i trwać, potrzebuje jeszcze kilku wspierających składników. Jednym z nich, którego brak zauważam ostatnio bardzo często to ODWAGA. Kiedy dwoje zakochuje się w sobie, najczęściej bycie razem wydaje się tak proste, tak radosne i tak naturalne, że ostatnia rzecz, o której się wtedy myśli to konieczność sięgania po odwagę. Ale potem okazuje się, że właściwie jest ona podstawą wszystkiego i ma ona kilka poziomów. Odwaga: boję się, ale oddaję się w Twoje ręce Odwaga pozwala nam otworzyć serce i zaufać raz jeszcze lub po raz pierwszy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wielkim ryzykiem dla naszej podświadomości jest oddanie się w ręce drugiej osoby. Pokazujemy swój „miękki brzuszek” z nadzieją, że ukochany nie wykorzysta tego przeciwko nam. Że nie zawiedzie jak ktoś przed nim. Że nie okaże się tak raniący jak związki, które obserwowaliśmy w dzieciństwie. Ale to właśnie odwaga pozwala nam „zamknąć oczy i skoczyć”. I tu zaczyna się prawdziwa przygoda.