Dzień Psa. Zobaczcie przyjaciół redakcji Wprost i wesprzyjcie akcję

Tradycyjnie 1 lipca w Polsce obchodzony jest Dzień Psa. W naszym kraju to święto zostało zapoczątkowane w 2007 roku przez redakcję czasopisma „Przyjaciel Pies”. Pamiętaliście o nim? Świętujecie je w szczególny sposób? A może z tej okazji przygotowaliście coś specjalnego dla swoich czworonogów? Smakołyki lub dłuższą chwilę przeznaczoną na zabawę?

Młodą, ale już utrwaloną tradycją w naszej redakcji jest przesyłanie na wewnętrznym komunikatorze zdjęć naszych ulubieńców. Na plaży, na łące, w wyściełanym koszyczku – wszędzie prezentują się doskonale. To urodzeni psi modele i psie modelki. W takiej sytuacji oczywiste jest, że nie mogliśmy ukrywać tego piękna przed Wami. Dzielimy się naszymi czworonogami, publikując ich fotografie w galerii dostępnej poniżej.

Galeria:

Dzień Psa we Wprost. Zobaczcie naszych czworonożnych przyjaciół!

Nie bez przyczyny zwierzęta te od lat określane są jako „najlepsi przyjaciele człowieka”. Czym zapracowały sobie na takie miano? Wierność i oddanie – to tylko niektóre cechy, które charakteryzują te czworonogi. Oprócz tego, wśród innych atutów, mają do zaoferowania m.in. dozgonną przyjaźń.

Dzień Psa. Zbiórki na potrzebujące zwierzaki

W tym roku świętować Dzień Psa możemy też poprzez pomaganie tym zwierzętom, które niespodziewanie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. W związku z tragiczną wojną na Ukrainie wiele osób musiało opuścić swoje domy, co naturalnie przełożyło się na pogorszenie sytuacji także ich podopiecznych. Za naszą wschodnią granicą zamkniętych lub zniszczonych zostało także wiele schronisk, dlatego pomoc dla tamtejszych zwierzaków wciąż jest w cenie.

Pomaga m.in. Fundacja Benek, która co pewien czas przypomina o problemach ukraińskich czworonogów. „Podarowane przez naszych darczyńców jedzenie dla psów i kotów wciąż wędruje na Ukrainę. Mimo że wypalił się pierwotny zapał do niesienia pomocy, my wciąż działamy. Ukraińskie zwierzaki wciąż są w potrzebie” – przypominali aktywiści. „Wszystkie te worki i puszki z jedzeniem zebraliśmy dzięki waszej pomocy. Za co dziękujemy Wam po raz setny” – podkreślali.

Z okazji Dnia Psa pomóżmy wszystkim psiakom! Redakcja Wprost dołożyła już swoją cegiełkę, a Wy możecie teraz zrobić to samo! Poniżej znajdziecie także link do zbiórek prowadzonych przez Konrada Kuźmińskiego – prezesa Zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt DIOZ.

