Michaił Gorbaczow trafił do szpitala. Ostatni przywódca ZSRR jest poddawany dializie

Do sieci trafiło zdjęcie Michaiła Gorbaczowa w szpitalnym łóżku. Były przywódca ZSRR ma już 92 lata, dlatego wszelkie kwestie zdrowotne traktowane są w jego przypadku wyjątkowo ostrożnie. Agencja Unian przekazała, że u polityka zdiagnozowano cukrzycę oraz problemy z nerkami. Poddano go od razu dializie.

Gorbaczow w ostatnich latach popierał Władimira Putina, mimo że przez długi czas był jego zagorzałym krytykiem. Atakował prezydenta Rosji m.in. w 2011 roku, po protestach dotyczących sfałszowania wyborów do Dumy Państwowej. Wzywał w tamtym okresie Putina, by nie kandydował więcej na prezydenta, którym w okresie 2008-2012 był Dmitrij Miedwiediew.

Nastawienie Gorbaczowa do Putina zmieniło się po aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 roku. Kilka lat później w wywiadzie ten sam polityk mówił, że Putin zapracował sobie na poparcie ludzi. Sam Gorbaczow rządził w latach 1985-1991. Był ostatnim sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i de facto przywódcą kraju.

To za jego kadencji upadało ZSRR, choć on sam miał dążyć do reformy, a nie likwidacji państwa związkowego. Kandydował jeszcze w wyborach prezydenckich w 1996 roku, ale uzyskał niewielkie poparcie. W późniejszych latach krytykowano go za udział w reklamie Pizzy Hut czy marki Luis Vuitton. W 1990 roku Gorbaczow nagrodzony został Pokojową Nagrodą Nobla.

Czytaj też:

Brytyjska królowa wróciła do pracy. Czwarta aktywność w ciągu czterech dni