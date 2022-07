Obciach niejedno ma imię. „Typowy Janusz” bohaterem najnowszego spotu państwowej instytucji

Gdański oddział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował w sieci krótkie, 45-sekundowe nagranie. „Wydaje Ci się, że wiesz co jest prawdziwym obciachem? Nie rób obciachu. Nie śmieć!” – czytamy w dołączonej do filmiku wiadomości. Zapowiada ona, o czym jest cały materiał.

Choć początkowo widzimy na filmie zabawnie wyglądającą osobę, to szybko orientujemy się, że to nie ona jest celem twórców nagrania. W 2022 roku zresztą śmianie się z „typowego Janusza” czy „typowego Seby” jest już chyba większym obciachem niż bycie Januszem. Dla internetu tych kilka lat wałkowania mema to wieczność.

Kampania ekoTurysta przeciwko zaśmiecaniu kraju

Teraz na celownik wzięto plagę, o której na jakiś czas udało nam się zapomnieć, a która wcale nie zniknęła i co pewien czas powraca w naszym otoczeniu. Krótki wypad nad morze pozwala ustalić, że śmieci na wydmach nadal się zdarzają. O okolicach ławek w parkach i na trasach turystycznych wspominać też czasem przykro.

To właśnie zaśmiecanie okolicy zostało wzięte na celownik przez autorów kampanii. Trudno się z nimi nie zgodzić – w czasach powszechnej edukacji na temat zanieczyszczania planety, podobne zachowania są całkowicie nieakceptowalne. Nie bądźmy więc tacy jak osoby w powyższym nagraniu. Dbajmy o swoje otoczenie.

