Jak porno niszczy związki, 30 najbogatszych rodzin, ciemna strona kryptowalut. Nowy „Wprost”

Ponadto w numerze: Tajemnica śmierci Emila Czeczki, spóźniona ewolucja Franciszka, onkolodzy uciekają do Norwegii, doule do umierania, kryzys żywnościowy w Afryce, niemiecki poligon w Rosji, gwiazdy porno wchodzą do mainstreamu, księżniczka i wyznawca Kapuścińskiego, raport o gamingu i esporcie. W sumie 345 stron do czytania.

