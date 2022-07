Dostała mandat w wysokości 800 zł i …wysłała podziękowania policji

W ubiegłą sobotę, 9 lipca, funkcjonariusze z wrocławskiej grupy SPEED patrolowali jedną z ulic Wrocławia. W pewnym momencie zauważyli kierującą, która nie stosowała się do ograniczenia prędkości do 70 km/h. Kobieta rozpędziła samochód do prędkości 106 km/h i została zatrzymana do kontroli. Mundurowi ukarali ją mandatem w wysokości 800 zł. Co zaskakujące, następnie od otrzymali od niej pisemne podziękowania za profesjonalną postawę. Adresatami byli funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

„W codziennej pracy policjantów zapewne rzadkością jest, że zwykły obywatel doceni ich pracę, a co dopiero, gdy ten obywatel zostanie ukarany mandatem” – zaczęła swój list autorka. Relacjonowała, że 9 lipca „po zjechaniu do odpowiedniego do zatrzymania pojazdów samochodu, funkcjonariusz podszedł, przedstawił się pełnym nazwiskiem oraz stopniem i poinformował o przyczynie zatrzymania (jakże mogłoby być inaczej, prędkość)”.

Kobieta zauważyła, że postawa policjantów znacznie umiliła nieprzyjemne zdarzenie, jakim jest kontrola drogowa. Doceniła „pełną kompetencję, nutkę poczucia humoru, która pomogła przełknąć gorycz wysokości mandatu i wzajemny szacunek pomiędzy funkcjonariuszami a kierowcą (…)”. Poprosiła też o docenienie postawy dwóch mundurowych, dzięki którym stres towarzyszący w takich sytuacjach z „minuty na minutę stawał się mniejszy”.

Mandat i podziękowania dla policjantów. Apel o rozważną jazdę

Policjanci zamieścili list z podziękowaniami na swojej stronie internetowej”.Niemniej jednak, mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości” – napisali.

