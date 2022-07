Auto prezydent Gdańska zaparkowane w nietypowym miejscu. Biuro prasowe Urzędu Miejskiego wyjaśnia

W czwartek, 14 lipca, lokalny portal „Gdańsk Strefa Prestiżu” opublikował zdjęcie samochodu, który należy do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Miejsce jego zaparkowania mogło bowiem budzić wątpliwości.

Zdjęcie wywołało poruszenie w mediach społecznościowych

Pojazd znajdował się pod drzewem, na częściowo wydeptanym trawniku, a także za linką, oddzielającą trawnik od ulicy. Tym samym wydawało się, że takie parkowanie jest po prostu niezgodne z prawem. Sprawa wywołała zresztą poruszenie w mediach społecznościowych.

- Pani Prezydent, czy wie Pani, że za 120 zł może mieć Pani abonament roczny na parkowanie w Śródmieściu na normalnych parkingach? - ironizowano w artykule na ten temat.

Urząd Miejski: parkowanie zgodnie z umową

Dziennik „Superexpress” zwrócił się z prośbą o komentarz w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z odpowiedzi, która nadeszła do redakcji wynika, że zamieszanie w tej sprawie jest nieuzasadnione. Auto zostało zaparkowane zgodnie z prawem, co wynika z prowadzonego w okolicy remontu dachu.

- Podwórko użytkowane jest wyłącznie przez wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Z powodu remontu dachu, zgodnie z informacją zamieszczoną w klatkach kamienicy, właściciele samochodów zostali poproszeni o ich przestawienie z tradycyjnych miejsc parkowania na podwórzu. Auto prezydent parkowało w miejscu, które zgodnie z umową przeznaczone jest pod postój samochodów – komentuje Izabela Kozicka-Prus z gdańskiego magistratu.

Jak dodała, samochód prezydent będzie na powrót parkowany w dotychczasowym miejscu po zakończeniu prac budowlanych.

