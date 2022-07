Obsceniczne wiadomości od księdza Dębskiego. Duchowny był prowadzącym „Ziarna” i dostał nagrodę od TVP

„Gazeta Wyborcza” ujawniła w sobotę skandaliczne nagrania i wiadomości, jakie rzecznik prasowy białostockiej kurii metropolitalnej i wydawca programu w białostockim oddziale TVP ksiądz Andrzej Dębski wysłał internautce, którą próbował uwieść.

Obsceniczne wiadomości od księdza. „Będziesz pierwszą kobietą wyr***ną w gabinecie metropolity”

Na jednym z opisanych przez „GW” nagrań widać, jak duchowny się masturbuje. „Będziesz pierwszą kobietą w historii wyr***ną w gabinecie metropolity białostockiego” – pisał do kobiety.

Niektóre z nagrań duchowny miał nagrać na planie katolickiego programu dla dzieci „Ziarno”, przy którym współpracował. W jednym z nagraniu poprosił dzieci z „Ziarna” o pozdrowienie poznanej przez internet kobiety.

Ks. Dębski przyznał, że nagrania są autentyczne. Dziennikarzom powiedział, że żałuje wysyłania wiadomości, ale „nie wie, co ma powiedzieć”. – Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło – tłumaczył się. Jeszcze w weekend ks. Dębski został zawieszony przez kurię.

TVP wyrzuciła ks. Dębskiego za obsceniczne zachowania

Na informację o skandalicznych zachowaniach księdza zareagowała też Telewizja Polska. 46-letni ks. Andrzej Dębski to znany na Podlasiu duchowny. W podlaskim oddziale TVP prowadził magazyn katolicki „Pod Twoją Obronę”, który ukazywał życie Kościoła Metropolii Białostockiej. Współpracował też przy programie dla dzieci „Ziarno”, którego kilka odcinków osobiście prowadził. W 2019 roku Rada Programowa Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku przyznała mu nagrodę dla Dziennikarza Roku Oddziału.

Po ujawnieniu obscenicznych wiadomości TVP podjęła decyzję o wyrzuceniu księdza.

„ Redakcja Audycji Katolickich TVP wyraża oburzenie skandalicznym zachowaniem ks. Andrzeja Dębskiego i decyduje o natychmiastowym zakończeniu współpracy przy programie Ziarno i innych produkcjach, a także o wycofaniu z emisji odcinków Ziarna oraz wszelkich materiałów z jego udziałem ” – czytamy w opublikowanym na Twitterze ReligiaTVP oświadczeniu.

– Bardzo współczuję kobiecie, która otrzymywała obsceniczne wiadomości od ks. Andrzeja Dębskiego. Nasza redakcja (...) błyskawicznie zareagowała na publikację GW, odsuwając go od wszelkich programów i zadań. Produkcje z jego udziałem zostają usunięte z anten – zapewniała Paulina Guzik, jedna z twarzy programów katolickich w TV, cytowana przez portal press.pl. – Osobiście mam nadzieję i wierzę, że sprawa zostanie wyjaśniona do samego końca odpowiednimi dochodzeniami, a skrzywdzona będzie objęta opieką – dodała.

Ks. Dębski traci funkcję kapelana Jagiellonii Białystok

Ks. Andrzej Dębski pełnił również funkcję kapelana klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok. Klub poinformował, że wraz z zawieszeniem w pełnieniu wszystkich funkcji w archidiecezji, duchowny został też zawieszony w funkcji kapelana.

„Ksiądz Andrzej Dębski nie jest już kapelanem Jagiellonii. W sobotę arcybiskup Józef Guzdek zawiesił go w pełnieniu wszystkich funkcji, również kapelana Jagiellonii, do której w 2010 roku powołał go abp Ozorowski. Ks. Dębskiego i Jagiellonię nie wiązała żadna umowa cywilno-prawna” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

