Zostawiła córkę na tydzień, by pojechać na randkę. Dziecko zmarło

Ciało małej Diany znajdowało się w dzielnicy Mecenate w Mediolanie. Informację o śmierci dziecka zgłosiła sama matka 16-miesięcznej dziewczynki, która wcześniej zostawiła ją bez opieki na tydzień. Z relacji portalu Bigodino.it. dowiadujemy się, że kobieta przed wyjazdem pozamykała okna, nie zważając na panujące upały. Obok łóżeczka dziecka policja znalazła pust butelkę po mleku i do połowy wypełnioną butelkę z lekiem uspokajającym.

Wstępne ustalenia śledczych mówią o śmierci z głodu, choć dla pewności potrzebna będzie jeszcze sekcja zwłok. Na ciele Diany nie znaleziono śladów przemocy. Prokurator podkreślał jednak, że dziecko zostało pozostawione bez opieki na cały tydzień, a w oczywisty sposób było niezdolne do samodzielnego zajmowania się sobą. Nie miało zresztą szans na przetrwanie, ponieważ nie pozostawiono mu wystarczającej ilości pożywienia.

Bulwersujące w tej tragicznej sytuacji jest także to, że matka pozostawiła małą córeczkę, ponieważ pojechała spotkać się ze znajomym z portalu randkowego. Świadkowie przesłuchani przez policję opowiadali, że 37-latka bawiła się w barach i klubach. Odwiedzała też beztrosko lokalne sklepy. Napotkanym ludziom opowiadała, że jej matka zmarła, co nie było prawdą. Kłamała również przed policją, mówiąc, że dziecko pozostawiła siostrze, a później babci. Dopiero przyłapana na sprzecznych zeznaniach stwierdziła, że miała świadomość, iż dziecko bez opieki może umrzeć. Śledczy dowiedzieli się też, że nie był to pierwszy raz, gdy zostawiała dziecko samo w domu. Wcześniej wyjeżdżała jednak na maksymalnie trzy dni.

