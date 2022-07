Ksiądz pobił się z żałobnikami. Poszło o zbyt niską ofiarę. Jest nagranie

We włoskiej miejscowości Aversa doszło do nietypowego zdarzenia. Kamery monitoringu ze sklepu na ulicy via Roma zarejestrowały bijatykę kilku osób. Nie byłoby to może aż tak szokujące, gdyby jedną z nich nie okazał się ksiądz.

Bójka księdza z żałobnikami. Ofiara „co łaska” okazała się za niska dla duchownego

Jak informują włoskie media, nagrana scena była tylko końcem dłuższego ciągu wydarzeń, który rozpoczął się pogrzebem w nieodległej parafii pod wezwaniem Matki Boskiej z Casaluce. Po pogrzebie bliscy zmarłego złożyli w ramach dobrowolnej ofiary 25 euro.

Jednak ta kwota nie spodobała się proboszczowi. Wymiana zdań na temat zbyt niskiej, zdaniem księdza, ofiary „co łaska”, przerodziła się w zażartą kłótnię, która już poza kościołem zamieniła się w prawdziwą bijatykę.

W ten sposób doszło do nagranej przez sklepowy monitoring sceny, w której z jednej strony atakowany proboszcz w niebieskiej koszulce, sam rzuca się z pięściami na krewnego zmarłego (z łysiną na środku głowy). Obaj przewracają się, a ksiądz, siedząc na przewróconym mężczyźnie, okłada go dalej pięściami.

Już na ziemi to ksiądz został przeturlany na plecy, ale ludziom, którzy przybiegli za walczącymi mężczyznami, udało się w końcu ich rozdzielić, zanim krewny zmarłego zdołał zadać kolejne ciosy. Krewki mężczyzna przez kilkadziesiąt kolejnych sekund został powstrzymany od ataku na stojącego dalej księdza, a w końcu obaj mężczyźni się rozeszli.

Według niektórych świadków trzy osoby trafiły do szpitala – łysy mężczyzna, jego żona i krewny.

Biskup rozpoczyna dochodzenie

Sprawa wywołał wielkie poruszenie we włoskim mieście, a stanowisko zajęła miejscowa kuria:

„W związku z szeroko rozpowszechnionymi przez media informacjami o bójce, jaka miała miejsce wczoraj rano pod kościołem w Aversie, między proboszczem a jednym z mieszkańców, diecezja Aversa wyraża ubolewanie z powodu tego, co się wydarzyło i powołuje ciało kanoniczne, które ma rzucić pełne światło na to, co się wydarzyło” – poinformowano. „Wyrażamy także bliskość z każdą osobą, która może czuć się zraniona i deklarujemy gotowość do kontynuowania już podjętego dialogu, aby przywrócić spokój w życiu wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten incydent” – dodał biskup .

Jak informują włoskie media, w sprawie nie zostało złożone żadne zawiadomienie na policję ani do prokuratury.

