„Na Ukrainie” czy „w Ukrainie”? Sondaż: Jedna forma zdecydowanie przeważa nad drugą

W wydanej kilka dni temu oficjalnej opinii Rada Języka Polskiego zauważyła, że zwroty „do Ukrainy/Białorusi” oraz „w Ukrainie/Białorusi” w ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność. Nadal jednak nie są one częściej używane niż „na Ukrainę/Białoruś” czy „na Ukrainie/Białorusi”.

„Lepiej pisać o wojnie w Ukrainie niż na Ukrainie”

„Biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia na Ukrainie, na Ukrainę często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do szerokiego stosowania składni w Ukrainie i do Ukrainy i nie uznaje składni z na za jedyną poprawną” – czytamy w opinii.

„Lepiej pisać o wojnie w Ukrainie niż na Ukrainie, choć druga wersja też nie jest niepoprawna” – piszą dalej językoznawcy. W podsumowaniu zwracają uwagę, że choć oba typy połączeń są poprawne, to zachęcają, by posługiwać się konstrukcjami „w Ukrainie” oraz „do Ukrainy”. „Uznajmy konsekwentnie, że podobnej ewolucji podlegają także połączenia z nazwami Białoruś, Litwa, Łotwa, Słowacja oraz Węgry, wszystkie one mają potwierdzenie w źródłach historycznych z przyimkami w oraz do, nawet do Węgier i we Węgrzech” – dodają.

„Na Ukrainie” czy „w Ukrainie”. Pierwsza forma dużo częstsza

Pracownia SW Research na zlecenie rp.pl wykonała sondaż, z którego wynika, że Polacy na co dzień stosują o wiele częściej formę „na Ukrainie”. Wskazało ją 57,9 proc. ankietowanych.

Formę „w Ukrainie” na co dzień stosuje 16,1 proc. pytanych. Natomiast 26 proc. respondentów używa obu form.

Czytaj też:

Co planują uchodźcy z Ukrainy, którzy są w Polsce? Wyniki badania zaskakują