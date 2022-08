Chuligani wrzucili psa do wody, operator monitoringu nie czekał ani chwili. Jest nagranie

Kamery miejskiego monitoringu zrejestrowały, jak grupka mężczyzn piła alkohol na pomoście na sosnowieckich Stawikach. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wziął na ręce psa i wrzucił go do wody.

Chuligani wrzucili psa do wody. Nietypowa reakcja operatora monitoringu

Na zdarzenie szybko zareagował operator monitoringu. Już wcześniej powiadomił służby, gdyż mężczyźni zachowywali się nieodpowiednio. Gdy jednak zobaczył, jak mężczyźni znęcają się nad zwierzęciem, zdalnie włączył dodatkowe oświetlenie i przez zamontowane głośniki wezwał chuliganów, żeby zaprzestali swojego działania.

– Nawet przez chwilę pracownik monitoringu nie zastanawiał się, czy ważniejsze jest schwytanie tych młodych ludzi, czy ratowanie psa. Wykorzystał nowoczesną technologię, bo mamy tam możliwość komunikatów głosowych, podłączenia dodatkowego oświetlenia – opowiadał w rozmowie z TVN24 prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Gdy mężczyźni zorientowali się, ze są obserwowani, a na miejsce jedzie straż miejska, szybko wyłowili psa z wody i uciekli z miejsca zdarzenia. Chęciński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli również inne nagrania monitoringu, zauważając, że pies był cały czas przy nich.

Policja szuka sprawców

– Niestety, bo jeśli ktoś tak traktuje psa, to jak traktuje rodzinę? Sam od niedawna mam psa i nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego, przecież to rodzina. Nie wiem, jak to określić. To idiotyzm, bandytyzm – powiedział TVN24 prezydent miasta.

Chęciński zamieścił w sieci nagranie ze zdarzenia. „Operator monitoringu uratował psiaka! Brakuje mi słów! Jakiś dzban wrzucił bezbronnego psiaka do Stawików, a grupka „kolegów” przyglądała się” – komentował we wpisie. „Operator monitoringu widząc to zdarzenie, powiadomił służby i jednocześnie wezwał całą ekipę, aby ta przestała znęcać się nad zwierzęciem. Ci ekspresowo uciekli. Strach pomyśleć, co jeszcze mogli zrobić czworonogowi” – dodał.

Chuliganów poszukuje już policja. Jak zaznacza podkomisarz Sonia Kepper, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo ścigane z urzędu.

