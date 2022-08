Polski policjant ruszył na ratunek turyście tonącemu w Chorwacji. „Policjantem jest się całą dobę”

Polscy policjanci zostali oddelegowani do służby na chorwackim wybrzeżu Adriatyku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. To efekt porozumienia pomiędzy rządami w Warszawie i Zagrzebiu. Nasi stróże prawa asystują chorwackim kolegom oraz pomagają polskim turystom.

Czternastu policjantów z Polski w Chorwacji i Bułgarii

Chorwacja jest jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków urlopowych. Oprócz tego kraju, polscy policjanci zostali oddelegowani również do czarnomorskich kurortów w Bułgarii.

W tym roku służbę w Chorwacji i Bułgarii pełni w sumie czternastu polskich funkcjonariuszy. Na co dzień pełnią oni służbę w garnizonach: stołecznym, śląskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim oraz podkarpackim.

„Zareagował od razu i ruszył z pomocą”

Jednym z oddelegowanych do Chorwacji stróżów prawa jest sierż. szt. Marcin Celi z Samodzielnego Poddziału Prewencji Policji w Radomiu.

W ubiegłym tygodniu, w czasie wolnym od służby uratował on tonącego turystę, który był obywatelem Bośni i Hercegowiny. Do zdarzenia doszło na jednej z plaż w miejscowości Split.

- Sierż. szt. Marcin Celi jest kolejnym funkcjonariuszem, który udowodnił, że policjantem jest się całą dobę, nawet na wolnym. Pływając, zauważył młodego mężczyznę, który zsunął się z materaca i zaczął się topić. Policjant zareagował od razu i ruszył z pomocą, wyciągnął tonącego z wody i położył go na materacu. Funkcjonariusz uspokoił młodego człowieka i pomógł mu dopłynąć do brzegu, gdzie czekali jego rodzice – relacjonuje biuro prasowe Komendy Głównej Policji.

Ten sam policjant uratował tonącego w Radomiu

To już kolejna sytuacja, gdy Celi uratował tonącego. Na początku czerwca, wraz ze swoim partnerem z patrolu ruszył na pomoc tonącemu w zalewie na osiedlu Borki w Radomiu.

- Zanurkował i odnalazł mężczyznę na dnie. Następnie wspólnie z drugim policjantem wyciągnęli go z dna i doholowali do pomostu. To oni prowadzili resuscytację do czasu przekazania mężczyzny pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego – uzupełniają jego przełożeni.

Czytaj też:

Niewiele brakowało, a padłaby ofiarą gwałtu. Uratował ją polski policjant