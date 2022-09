Seks wzmacnia odporność? Neurobiolog: „Nie chroni przed wszystkimi chorobami, ale...”

Krystyna Romanowska: Jaką rolę pełni mózg w regulowaniu naszej odporności? Zwykle nie mówi się o nim za wiele w kontekście tego, czy zimą zachorujemy na grypę czy nie.



Dr Wojciech Glac: Mam przyjemność od czasu do czasu prowadzić wykład popularnonaukowy o odporności. Porównuję podczas tego wykładu działanie układu odpornościowego do działania wojska, a komórki do żołnierzy. Wśród komórek są podoficerowie czyli granulocyty i monocyty – których jest dużo, mają ogromną siłę rażenia, ale potrzebują wsparcia, bo mają problem z rozeznaniem się, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Są oficerowie czyli limfocyty, które dowodzą żołnierzami na polu bitwy, a także wykazują się znacznie precyzyjniejszymi zdolnościami do rozpoznawania wroga i obsługują bardziej nowoczesne rodzaje broni. No, i przychodzi pora na generała. I tym generałem okazuje się mózg. Mózg, który nie uczestniczy bezpośrednio w starciu z intruzami, ale stoi na szczycie podwzgórza i odpowiada za strategię działania układu odpornościowego, a także logistykę.

Mózg steruje powstawaniem i funkcjami komórek układu odpornościowego, a także przemieszczaniem się wojska w zależności od okoliczności. Mózg jest bardzo przychylny dla wojskowych, ale w niektórych sytuacjach może również nakazać znaczną redukcję etatów, a także szkoleń, czy demontaż infrastruktury wojskowej.

Największym wrogiem odporności jest stres, ale też nie każdy. Który najbardziej?

Przede wszystkim długotrwały, chroniczny stres. W przypadku zakażeń wirusowych mózg ma o wiele większe znaczenie dla naszego stanu zdrowia i zdolności do poradzenia sobie z infekcją, niż w przypadku zakażeń bakteryjnych. Wirusy nie mogą być eliminowane lub osłabiane za pomocą antybiotyków. Wszystko spoczywa więc w rękach, a raczej w mózgu naszego układu odpornościowego.