Panna młoda karmiła piersią przed ołtarzem. Internauci zachwyceni

Portugalka Maria Madalena Mateus podzieliła się z internautami zdjęciami ze swojego ślubu. Na kilku widzimy, jak karmi swoje dziecko piersią. „Myślałam, że wyjdę za miłość mojego życia, ale nigdy nie marzyłam o poślubieniu jednej, z drugą na kolanach” – pisała pod fotografiami.

Wszystko wydarzyło się tuż przy ołtarzu, w trakcie ślubu kościelnego. Zdjęcie wywołuje więc spore emocje i nie powinno dziwić, że zgromadziło już prawie 400 tys. reakcji. Co może zaskakiwać to fakt, że w komentarzach przewijają się niemal wyłącznie pochwały i gratulacje.

Kobiety dziękują influencerce za „normalizację normalności”. Choć do tej pory śledziło ją 73 tys. osób, to po ostatnim wpisie może spodziewać się znacznego przyrostu obserwujących. Oprócz Instagrama kobieta prowadzi także profile społecznościowe na YouTube i TikToku. Jest matką na pełen etat i dzieli się z zainteresowanymi swoim codziennym życiem, opowiadając o macierzyństwie.

Karmienie piersią nie zawsze bywa fotogeniczne

Karmienie piersią niesie wiele problemów. Czasem jest prawdziwą laktacyjną drogą przez mękę: młode mamy zmagają się z zastojami pokarmu, nawałem lub przeciwnie małą ilością mleka, zapaleniami piersi. Nie zawsze wiedzą, jak prawidłowo przystawić noworodka do piersi albo jak często powinien jeść.

Do karmienia piersią i do laktacji w ogóle warto podejść spokojnie i rzeczowo. Ogromne znaczenie ma komfort psychiczny mamy i nie ma przesady w stwierdzeniu, że to głowa odpowiada za to, by z piersi popłynęło mleko. O czym warto pamiętać, by karmienie piersią sprawiało przyjemność i radość? Odsyłamy do naszego działu Zdrowie, który przygotował materiał na ten temat.

