Prawdopodobnie pierwszy coming out w Wojsku Polskim. Mateusz wziął ślub w Wiedniu

Mateusz Sobiecki jest oficerem Wojska Polskiego, pilotem w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego na krakowskich Balicach. Prawdopodobnie jako pierwszy żołnierz w Polsce postanowił ujawnić, że jest gejem. Mateusz dwa lata temu ujawnił się przed swoimi współpracownikami. W lipcu tego roku w Wiedniu wziął ślub ze swoim narzeczonym, Pawłem Gwiaździńskim.

Rozmowę z nim opublikował magazyn LGBT+ Replika. Autor wywiadu podkreślił, że znalezienie rozmówcy, który chciałby się ujawnić, było bardzo trudne, bo mundurowi bali się. Mateusz także początkowo wahał się, czy jego krok jest słuszny.

Coming-out w Wojsku Polskim. „To nie jest banda homofobów”

„Miałem wielki stres, oczywiście! Ale co miałem zrobić? Do końca życia udawać kogoś, kim nie jestem? Mówić o jakiejś wyimaginowanej dziewczynie? Kłamać w odpowiedzi na każde pytanie, co robię w weekend? (…) Tak, w wojsku zdarzają się homofobiczne żarty i żarciki – bałem się, że osoby je opowiadające rzeczywiście tak myślą. Bywały też sytuacje, gdy ktoś wprost sugerował: »Ty chyba jesteś p***łem«. Wtedy dopiero zastanawiałem się, jak zareagować. Bo czujesz się »przyłapany«, nie wiesz, czy ta osoba »tylko tak żartuje«, czy rzeczywiście coś wie" – czytamy w zapowiedzi wywiadu, który opublikował magazyn.

Mateusz wspominał, że wychodząc na randki non stop rozglądał się, czy nie widzi go ktoś z wojska. Teraz czuje prawdziwą wolność i śmieje się ze swojego zachowania. Ostatnio spotkał z mężem swojego dowódcę. „Dzień dobry, dzień dobry i tyle. Kolega z wojska zaprosił mnie na swoje wesele. Z góry przepraszał mnie, że napisał »z osobą towarzyszącą«, ale po prostu nie wiedział, jak mój narzeczony – a teraz już mąż - ma na imię i nazwisko. Żołnierze i żołnierki to naprawdę nie jest banda homofobów” – mówił.

Pod zapowiedzią nowego numeru magazynu „Replika” na Facebooku pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. „Mateusz nie jesteś sam, ja też pracuję w wojsku” – napisał Kazimierz. „Mój chłopak też pracuje w wojsku. Przez ciągle żywe stereotypy ludzie nie dowierzają, że jakiś gej może chcieć zaciągnąć się w struktury wojska czy inny zmaskulinizowany zawód, a co dopiero zajmować tam wysokie stanowisko. Każdorazowo bawi mnie i smuci jednocześnie” – dodał Maciej.

