Kierowca na DTŚ wpadł w szał. Kopał w auto i okładał je pięściami

Nagranie zamieścił we wtorek portal Dzisiaj w Gliwicach. Widać na nim stojące samochody i agresywnego mężczyznę, który z całej siły uderzał pięścią i łokciami w szybę od strony kierowcy. Tylna szyba pojazdu była już wybita, prawdopodobnie przez niego.

Na filmie widać, że agresor wygrażał również pasażerowi innego auta, który nagrywał zdarzenie telefonem. Po tym, jak nagrywający go minął, mężczyzna nie uspokoił się. Dalej kopał w drzwi kierowcy.

Agresywny mężczyzna na DTŚ. Może mu grozić 5 lat pozbawienia wolności

– Pokrzywdzony jechał Drogową Trasą Średnicową w kierunku Zabrza. Agresor zajechał mu drogę i wyhamował do zera, po czym wysiadł z samochodu i stało się to, co można zobaczyć na krążącym w internecie wideo – mówił portalowi tvs.pl młodszy aspirant Łukasz Kloc z KMP Katowice. – Z naszych ustaleń wynika, że eskalacja agresji była spowodowana zachowaniem innych użytkowników drogi. Oczywiste jest, że doszło do zniszczenia mienia za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Do tego z pewnością dojdzie też naruszenie innych paragrafów w w tym wykroczeń drogowych – powiedział.

Aż 80 proc. kierowców w Polsce co najmniej raz w tygodniu styka się z przejawami agresji drogowej w jednej z jej trzech odmian. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Naukowcy z ITS odkryli przy tym, że kierowcy w naszym kraju dostrzegają agresję u innych, a nie widzą jej u siebie.

