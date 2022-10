Kolejna zmiana czasu w 2022 roku. Zapamiętaj tę datę

W całej Europie zegarki przestawia się dwa razy w roku - na wiosnę oraz jesienią. Zmiana czasu w teorii pozwala bowiem na wydłużenie dnia, tj. zwiększenie liczby godzin, kiedy możemy korzystać z naturalnego światła, zamiast zapalać lampy. Niestety, wiele osób zmierzy się wkrótce z negatywnymi efektami ubocznymi manipulacji czasem, takimi jak np. ciągłe zmęczenie, jesienna chandra czy zaostrzenie się objawów chorób przewlekłych. Nic zatem dziwnego, że mówi się o wycofaniu obowiązku przesuwania wskazówek.

Kiedy ma nastąpić zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

Niestety, zmiana czasu na zimowy, która ma nastąpić w 2022 roku, to nie ostatni raz, kiedy będziemy musieli przestawiać zegarki. Obecne rozporządzenie obowiązuje bowiem do 2026 roku. Sama zmiana czasu przypada natomiast na 30 października, a wskazówki zegarów trzeba będzie przestawić z godziny 3:00 na 2:00. Większość urządzeń automatycznie "cofnie" czas o godzinę. Niestety o przestawieniu tradycyjnych zegarków będziemy musieli pamiętać sami.

Kolejna zmiana czasu nastąpi dopiero wiosną, a dokładnie 27 marca 2023 roku. Wówczas wskazówki przesuniemy z godziny 2:00 na 3:00, co oznacza, że nasz odpoczynek będzie trwał nieco krócej. Ludzki organizm zatem ponownie będzie potrzebował dłuższej chwili, aby dostosować się do nowej pory dnia. Możliwe, że wiele osób znów odczuje przewlekłe znużenie i gwałtowny spadek nastroju.

Ostatnia zmiana czasu w historii? Co najmniej za cztery lata

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad usunięciem obowiązku zmiany czasu, jednak zostały one przerwane przez wybuch pandemii koronawirusa. Możliwe, że wspomniany problem będzie ponownie poruszony przez władze, jednak jedyne, co wiemy na pewno, to data, kiedy wygasa aktualne rozporządzenie o zmianie czasu. Przepisy będą obowiązywały do 2026 roku.

