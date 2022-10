Najpiękniejsze wnętrza 2022. Tu nie chodzi o wyposażenie domu!

Przez ostatni tydzień znane polskie gwiazdy, dziennikarze i influencerzy, tacy jak Ania Dereszowska, Natalia Kukulska, Katarzyna Zielińska, Maria Dębska, Paulina Chylewska, Anna Kalczyńska, Ula Radwańska, Michał Piróg, Joanna Banaszewska, Justyna Suchecka, Karolina Sobańska i wiele innych, zapowiadali premierę nowego katalogu pięknych wnętrz. Jego wygląd zwiastował przegląd nowoczesnych przestrzeni, zaprojektowanych według aktualnych trendów. Dziś okazuje się jednak, że najpiękniejsze wnętrza to takie, w których młodzi ludzie i dzieci odnalazły bezpieczny dom. To wnętrza, w których możesz czuć się sobą, bez względu na to, gdzie mieszkasz, w co wierzysz lub kogo kochasz. Wnętrza te można zobaczyć na stronie www.najpiekniejszewnetrza2022.pl

Każdy pokój przedstawia historię innego dziecka lub młodej osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji. To między innymi historie rodzin, które przymusowo musiały zostawić dotychczasowe życie w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszego jutra, ale nie tylko.

Rodzina z Afganistanu, wraz z niespełna 6-miesięczną Aleen, została zmuszona do ewakuacji ze swojego kraju po zajęciu go przez Talibów. Babcia: Mchaela, Justice, Godelive i Ivonny przez prawie 10 lat starała się o sprowadzenie córki i wnucząt do Polski. W ich ojczyźnie – Kongo, ucieczka przed przemocą seksualną, niewolnictwem, rekrutacją do grup zbrojnych jest codziennością blisko 3 milionów dzieci. Sasza i Masza to dwójka niespokrewnionego rodzeństwa z ukraińskiej rodziny zastępczej. Wojna zmusiła ich do ewakuacji. Dziś, choć tęsknią za domem, czują się bezpiecznie w mieszkaniu w Lublinie. Krzysztof w wieku czterech lat musiał opuścić rodzinę biologiczną i trafił do Mamy SOS i Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Ostatni z bohaterów, Kacper, jako osoba nieheteronormatywna z dumą opowiada o poczuciu bezpieczeństwa, jakie od zawsze zapewniała mu jego mama.

Osoby, których historie przedstawia kampania, choć przeszły w życiu naprawdę dużo, teraz są bezpieczne. Niestety, nie każda taka sytuacja kończy się szczęśliwie W Polsce są tysiące dzieci podobnych do Saszy, Maszy, Aleen czy Justice, które mogą takiego wsparcia nie uzyskać. Przez swoją narodowość, wygląd, sytuację rodzinną lub ekonomiczną ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Należy pamiętać, że pomoc zaczyna się od zauważenia – ważne jest, żeby oprócz samej akceptacji widzieć tych, którzy mają trudniej i wyciągnąć do nich rękę – mówi Anna Choszcz-Sendrowska, ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Wielkie serce Polek i Polaków

Powyższe historie pokazują ogrom wsparcia udzielony osobom w potrzebie. W Polsce jest to szczególnie widoczne w kontekście pomocy Ukrainie. Koszmar wojny naszych sąsiadów otworzył nam serca, czego dowodem są tysiące historii indywidualnej pomocy. W kwietniu 2022 roku, aż 63% badanych Polek i Polaków zadeklarowało, że dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają oni (bądź ktoś z ich gospodarstwa domowego) ofiarom wojny[1]. Także Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od początku wojny w Ukrainie doświadcza niespotykanego wsparcia, zarówno finansowego, jak i osobistego setek ludzi. To dzięki zbiorowej mobilizacji ponad podziałami, Stowarzyszenie zorganizowało relokację i wsparcie dla 250 osób z pieczy zastępczej. Dodatkowo prowadzi dystrybucję bonów zakupowych Sodexo wśród ukraińskich rodzin zastępczych, tymczasowych i rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Do tej pory program objął 1445 osób. Obecnie w SOS Wioskach Dziecięcych znajdują się pod stałą opieką 134 osoby z Ukrainy, w tym 101 dzieci z pieczy zastępczej. Dzięki pomocy wielu Polaków pod koniec roku organizacja otworzy Dom dla dzieci w Lublinie.

Ta trudna sytuacja dowodzi, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebują. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy do polskich szkół uczęszcza około 160 tysięcy nowych uczniów z Ukrainy[2].

Jestem z SOS – komunikacja w różnorodności przeciwko dyskryminacji

Niestety, choć każde wnętrze jest piękne, wciąż nie każdy w Polsce może je otworzyć. Raporty ze szkół jeszcze sprzed wojny w Ukrainie donoszą, że mimo regularnego uświadamiania społeczeństwa na temat dyskryminacji, ta wciąż jest obecna. Badania przeprowadzone wśród młodzieży w wieku 11–17 lat pokazują, że prawie trzy na cztery osoby doświadczyły w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu badanych kategorii krzywdzenia, zarówno ze strony rówieśnika (57%), jak i osoby dorosłej (41%).[3]

Aby wpłynąć na te dane, potrzebna jest właściwa edukacja, zwłaszcza tych najmłodszych. Nikt się nie rodzi z uprzedzeniami. Dzieci od najwcześniejszego etapu życia są bardzo elastycznie emocjonalnie i podatne na wzorce dookoła. Odpowiednie przygotowanie ich z zakresu empatii, komunikacji oraz współistnienia z innymi kulturami powinno być obowiązkowym punktem podstawy programowej. – zauważa Zeinab Hashmat ze Stowarzyszenia SOS Wiski Dziecięce w Polsce

SOS Wioski Dziecięce uzupełniają tę lukę, prowadząc działania uświadamiające i edukujące na temat zagrożeń wynikających z dyskryminacji. Projekt #JestemzSOS prowadzony jest przez edukatorów Stowarzyszenia w formie warsztatów dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.

Komunikacja w różnorodności to warsztat, podczas którego pokazujemy dzieciom jak ciekawe i wartościowe może być to, co nas, jako ludzi, różnicuje, a także jak ważne jest, byśmy umieli z tej różnorodności czerpać. Gdy dzieci są szczęśliwe i otwarte na to, aby odkrywać świat, poznawać siebie i innych z akceptacją, właśnie wtedy powstają najpiękniejsze wnętrza – pomóżmy dzieciom je tworzyć! – opowiada Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek, koordynatorka projektu #JestemzSOS.

Podczas zajęć wykwalifikowani edukatorzy Stowarzyszenia rozmawiają z uczniami o ich codziennych problemach. To tematy, które nie zawsze są łatwe, ale zawsze ważne i potrzebne. Z dziećmi poruszane są zagadnienia, takie jak przemoc rówieśnicza, samoakceptacja, tolerancja czy komunikacja w różnorodności.

Zajęcia są organizowane od 6 lat i przez ten czas dotarły do ponad 51 tysięcy polskich uczniów i uczennic w całej Polsce.

W warsztatach może wziąć udział każda klasa 4-8. Szkołę do projektu może zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor szkoły bądź nauczyciel. Więcej informacji na temat kampanii oraz programu na stronie www.najpiekniejszewnetrza2022.pl.