Zmiana czasu na zimowy 2022. Kiedy przestawić zegarki?

Obowiązek zmiany czasu pojawia się dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią. Ostatnio przesuwaliśmy wskazówki zegarków 27 marca, ale wówczas „traciliśmy” godzinę snu, a teraz będziemy mogli spędzić więcej czasu w łóżkach. Dłuższy odpoczynek nie oznacza jednak, że będziemy wypoczęci i gotowi do działania. Zmiany czasu powodują bowiem wiele skutków ubocznych, m.in. przewlekłe zmęczenie czy ostry spadek nastroju.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

Zmiana czasu na zimowy w 2022 roku przypada na najbliższą niedzielę, czyli 30 października. Wiele nowoczesnych urządzeń, takich jak smartfony czy komputery, przestawią się automatycznie na poprawną godzinę, część zegarków trzeba będzie jednak przestawić ręcznie. Wskazówki zegarków należy „przesunąć do tyłu”, zmieniając godzinę 3:00 na 2:00.

Chociaż wiele osób ma nadzieję, że to ostatnia zmiana czasu w historii, możemy się spodziewać, że kolejna wystąpi na wiosnę, a dokładnie 27 marca 2023 roku. Komisja Europejska rozpoczęła bowiem prace nad usunięciem obowiązku zmiany czasu, ale odeszły one na dalszy plan po wybuchu pandemii COVID-19. Obecne rozporządzenie, które nakazuje manipulację czasem, obowiązuje do 2026 roku.

Jak walczyć ze skutkami ubocznymi po zmianie czasu?

Zmiana czasu wywołuje różne niepokojące objawy, które mogą mieć bardziej lub mniej poważny charakter. Niektórzy zgłaszają problemy ze snem i pogorszenie się samopoczucia, a inni – drastyczny wzrost ciśnienia. Nie należy bagatelizować takich sygnałów, ponieważ mogą doprowadzić do rozwoju choroby. Przestawianie zegarków zwiększa np. ryzyko zawału serca.

Najważniejsza jest obserwacja i odpowiednia reakcja na pojawienie się alarmujących symptomów. Jeżeli cierpimy na schorzenia przewlekłe oraz widzimy, że nasz stan się pogarsza, trzeba bezzwłocznie zgłosić się do specjalisty. Profesjonalna pomoc jest również konieczna w przypadku przedłużającego się spadku nastroju i ryzyka wystąpienia depresji, której nie można mylić z „jesienną chandrą”.

Istnieją natomiast domowe sposoby na zwalczenie otępienia i lekkiego spadku nastroju, które mają swoje źródło w problemach ze snem. Zmiana czasu zaburza nasz rytm dobowy, dlatego można złagodzić „szok” poprzez różne techniki relaksacyjne i poświęcenie sobie nieco więcej uwagi. Warto np. wrócić do porzuconego hobby, iść na spacer, pomedytować czy wziąć ciepłą kąpiel.

Niebagatelną rolę odgrywa tutaj też odpowiednia higiena snu. Chociaż wydaje się to czasem trudne, należy odstawić wszelkie obowiązki domowe na minimum godzinę przed położeniem się do łóżka. Podobna zasada dotyczy telefonu i odpisywania na wiadomości w komunikatorach. Konieczna jest także optymalna temperatura w sypialni (18-21°C), regularne wietrzenie pokoju, czy zmiana pościeli.

Czytaj też:

Zmierz ciśnienie! Zmieniły się normyCzytaj też:

Pozwól na drzemkę, hartuj i odpuść sterylne warunki. Jak poprawić odporność przedszkolaka?