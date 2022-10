Zmiana czasu na zimowy 2022. Pamiętaj, aby przestawić zegarki

Pierwsza zmiana czasu w historii nastąpiła 30 kwietnia 1916 roku, czyli w trakcie I wojny światowej. Niemieckie władze postanowiły wówczas przestawić zegarki w Rzeszy i Austro-Węgrzech, a także na okupowanej części polskich i bałkańskich obszarów. Podobny obowiązek został wprowadzony przez inne kraje w późniejszym okresie i przetrwał do dzisiaj, chociaż obecnie budzi pewne kontrowersje.

Zmiana czasu na zimowy 2022 już tej nocy

Zmiana czasu na zimowy przypada w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca. W 2022 roku będzie miała miejsce w nocy z 29 na 30 października. Przesuwamy wtedy wskazówki zegarków „do tyłu”, z godziny 3 na 2, dzięki czemu noc się nieco wydłuża. Choć zyskamy godzinę snu, istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że obudzimy się niewyspani. Manipulacja czasem zaburza bowiem nasz rytm dobowy, co często wywołuje otępienie, zmęczenie i gwałtowny spadek nastroju.

Możliwe, że podobna sytuacja powtórzy się za kilka miesięcy. Ponowne przestawienie zegarków będzie konieczne 27 marca 2023 roku, ale wówczas przesuniemy wskazówki „do przodu” z godziny 2 na 3, tym samym tracąc godzinę odpoczynku. Co więcej, podobne cykle będą się później powtarzać co najmniej przez kolejne trzy lata. Rozporządzenie, które reguluje kwestię zmiany czasu, obowiązuje bowiem do 2026 roku.

Niekorzystny wpływ zmian czasu na organizm

Zmiana czasu zaburza nasz rytm dobowy, co negatywnie odbija się na zdrowiu. Jesteśmy niewyspani, zmęczeni i rozdrażnieni. Przestawianie zegarków zwiększa m.in. ryzyko zawału czy pogłębienia się stanów depresyjnych, więc ma istotny wpływ na ludzki organizm. Jeżeli zatem zaobserwuje się niepokojące objawy, należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty.

W przypadku, gdy mierzymy się jedynie ze znużeniem i lekką, jesienną chandrą, możemy się korzystać z różnych technik relaksacyjnych, które mają pomagać w odnalezieniu wewnętrznego spokoju. Wiele osób poleca m.in. medytację czy spacery na świeżym powietrzu, ale konieczne jest też zadbanie o odpowiednią higienę snu. Optymalna temperatura w sypialni, świeża pościel, wietrzenie pokoju oraz kładzenie się i wstawanie o stałych porach – to wszystko pomaga.

