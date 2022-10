Czy dzieci dostają zatrute smakołyki w Halloween? Profesor rozprawił się z mitem

Joel Best jest profesorem socjologii i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na Uniwersytecie Delaware. Portal CNN opublikował jego artykuł na temat rzekomego zagrożenia, które czyha na dzieci w słodyczach otrzymywanych w trakcie zabawy „cukierek albo psikus” w halloweenowy wieczór, 31 października.

Naukowiec co roku dostaje pytania od dziennikarzy w tej sprawie. „Każdego roku około połowy października reporterzy zaczynają się ze mną kontaktować, chcąc porozmawiać o plotkach o skażonych halloweenowych smakołykach” – pisze profesor. „To dlatego, że śledzę relacje w mediach o przypadkach, w których dzieci dostają żyletki w jabłkach lub szpilki i truciznę w słodyczach” – wyjaśnia.

Zatrute smakołyki na Halloween? Nie ma na to dowodów

Profesor zebrał dane na ten temat sięgające 1958 roku. „Moje główne odkrycie jest proste: nie mogę znaleźć żadnego dowodu na to, że jakiekolwiek dziecko zostało kiedykolwiek zabite lub poważnie zranione przez skażony smakołyk zebrany w trakcie zabawy „cukierek albo psikus” – pisze w artykule. Dodaje, że często zaskakuje to jego rozmówców. Są przekonani, że sadyzm w Halloween jest czymś prawdziwym, a nawet powszechnym. Tymczasem pogłoski o skażonych smakołykach należy traktować jako miejskie legendy. „Ostrzegają, że żyjemy w niebezpiecznym świecie pełnym nikczemnych nieznajomych, którzy mogą nas skrzywdzić, jeśli nie będziemy ostrożni” – ocenia Best.

W tym roku dziennikarze zaczęli kontaktować się z nim jeszcze wcześniej, pod koniec września. Chcieli porozmawiać o nowym rzekomym zagrożeniu: „tęczowym fentanylu”. Fentanyl jest bardzo silnym syntetycznym opioidem, który w ciągu ostatnich 20 lat spowodował tysiące przedawkowań i zgonów.

Anne Milgram z amerykańskiej agencji rządowej prowadzącej działania antynarkotykowe (DEA) ostrzegła ostatnio przed „tabletkami i proszkiem z fentanylem, które występują w różnych jasnych kolorach”. Miało to być celowe działanie handlarzy narkotyków, którzy chcą wywołać uzależnienie wśród dzieci i młodych dorosłych. Z czasem media zaczęły łączyć tęczowy fentanyl z tematem Halloween.

Profesor zauważa przy tym, że nie jest to nowość. W 1982 roku w USA nastąpiła fala zatruć Tylenolem. Siedem osób zmarło po zakupie i spożyciu tabletek ze sfałszowanych opakowań. „Wielu komentatorów ostrzegało wówczas, że rodzice muszą zachować szczególną czujność, sprawdzając smakołyki, które dzieci dostaną w Halloween” – przypomina. Także po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. pojawiły się plotki, że terroryści planowali zaatakować centrum handlowe, w którym niektórzy rodzice pozwalali swoim dzieciom bawić się w „cukierek albo psikus”.

Best zauważa, że nowością jest gotowość wpływowych polityków, zarówno wśród Republikanów jak i Demokratów, oraz mediów, do ostrzegania przed takimi zagrożeniami. Jego zdaniem odpowiada za to strategia serwisów informacyjnych, które alb straszyć odbiorców oraz polaryzacja polityczna, która wydaje się hamować „wysiłki na rzecz opracowania sprawnej polityki społecznej”.

