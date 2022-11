Ostatnia chwila, by złożyć wniosek o paszport. Czeka nas przerwa

Przerwa w wydawaniu paszportów i przyjmowaniu wniosków o nowe dokumenty związana jest z uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych. W związku z tym od godz. 14 we wtorek 8 listopada do niedzieli 13 listopada potrwa przerwa w działalności organów zajmujących się paszportami. Przez blisko tydzień nie będzie można złożyć wniosku o dokument. To jednak nie koniec utrudnień – nie będzie można także odebrać wyrobionego paszportu. W wyjątkowych przypadkach wydawane będą jedynie paszporty tymczasowe.

Paszport po nowemu – co się zmieni?

Co będzie działo się w trakcie tygodniowej przerwy? W tym czasie uruchomiony zostanie Rejestr Dokumentów Paszportowych. Jak tłumaczy rząd, wszystko ma służyć uproszczeniu procedury ubiegania się o paszport. Po wprowadzeniu zmian, nie będzie konieczności wypełniania papierowych wniosków. Formularz zostanie wygenerowany przez urzędnika, a wnioskodawca będzie składał podpis na specjalnie do tego zaprojektowanym urządzeniu.

Nowością jest usługa informowania o zbliżającym się terminie ważności paszportu. Dzięki modernizacji procedur będzie można też sprawdzić online, czy dokument jest już gotowy do odbioru.

Zmienione zostają zasady zgłaszania utraty paszportu – od listopada będzie można to zrobić nie tylko osobiście, ale też za pośrednictwem platformy e-puap lub poprzez e-usługę.

Cieszyński: Dostęp do urzędu 24h na dobę

– Nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych będzie częścią sześciu innych rejestrów centralnych, w tym dowodów osobistych, stanu cywilnego, czy numerów PESEL. Wiarygodne informacje, zgodne z dokumentami, to fundament cyfrowego urzędu. Pomaga optymalizować procesy, ale przede wszystkim jest realnym udogodnieniem dla obywateli, dając im dostęp do urzędu 24h na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Rejestr Dokumentów Paszportowych pozwoli coraz więcej spraw związanych z paszportami zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie - tłumaczył pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa minister Janusz Cieszyński.

