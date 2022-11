Tragedia w małopolskim szpitalu. Pacjentka wypadła z okna

W niedzielę 6 listopada po godzinie 5 rano na terenie Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego doszło do tragedii. 61-letnia pacjentka oddziału chirurgii wypadła z okna na piątym piętrze. Nie przeżyła upadku. W rozmowie z portalem dts24.pl rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, st. asp. Jolanta Batko powiedziała, że wstępnie wykluczono osób udział trzecich w zdarzeniu.

– Kobieta uderzyła o betonowe podłoże i niestety zmarła na miejscu. Wstępne ustalenia poczynione przez prokuratora na miejscu zdarzenia wskazują, że doszło do aktu samobójczego – powiedział portalowi Nowy Sącz Nasze Miasto Mirosław Kazana, prokurator rejonowy w Limanowej.

Pacjentka była hospitalizowana od ponad tygodnia. Prokurator zaznaczył, że cierpiała na poważną chorobę i w związku z nią przeszła operację.

Tragedia w szpitalu w Limanowej. Śledztwo prokuratury

– Aktualnie prowadzimy śledztwo w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w targnięciu się na swoje życie. Choć póki co nie ma ku temu przesłanek, by myśleć, że ktoś przyczynił się do śmierci 62-latki, to zawsze weryfikujemy taką możliwość – dodał prokurator Kazana. Sekcja zwłok zostanie wykonana w Zakładzie Medycyny Sadowej w Krakowie.

19 października w tym samym szpitalu życie odebrał sobie inny pacjent. Mężczyzna przebywał na oddziale pulmonologii. Z zapisu kamer monitoringu wynika, że 62-latek wbił sobie nóż w klatkę piersiową. St. asp. Jolanta Batko powiedziała, że w tej sprawie również toczy się postępowanie.

