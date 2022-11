Od jutra w Lidlu nowe promocje. Te produkty nie są często przeceniane. Sprawdzamy ofertę

Już jutro w Lidlu pojawią się nowe promocje, które potrwają aż do soboty 19 listopada. Warto się pospieszyć, ponieważ liczba artykułów objętych specjalną ofertą, jest ograniczona. Sprawdź nową gazetkę Lidla pod tym linkiem. Podpowiadamy, na jakie produkty powinniście od jutra zwrócić szczególną uwagę. Przecenione będą nie tylko produkty spożywcze.

Promocje w Lidlu od czwartku 16 listopada. Podpowiadamy, co kupicie taniej

W ramach listopadowych obniżek, w czwartek 17 listopada mięso będzie nawet 17 procent tańsze. Dotyczy to takich produktów jak łopatka wieprzowa, polski indyk, kurczak czy karkówka. To jednak dopiero początek mięsnych przecen. Jutro kupimy kabanosy 80 procent taniej, co oznacza, że zaoszczędzimy nawet 12 złotych na jednym produkcie. Udka i podudzia z kurczaka będą występowały w promocji sięgającej nawet 38 procent. Tańsze – aż o 50 procent – będzie też mięso mielone wieprzowo-wołowe. Przeceny dotyczyć będą również kiełbas, parówek i szynek – sprawdźcie sami klikając na link, który was zainteresował.

Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, od jutra mniej zapłacicie za gruszki, marchew, cebulę, ziemniaki, brukselka, ogórki, pomidory, rzodkiewki, kalafior, jabłka, awokado, borówki, kaki czy pomelo. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o 50 procent, co w przypadku większych zakupów oznacza ogromną oszczędność, dlatego naprawdę warto jutro odwiedzić sklepy sieci.

Od czwartku w Lidlu pojawi się promocja, która nie gości często w sklepach sieci. Przecenione będą jajka Złotej Nioski i to aż o 40 procent, co oznacza, że za opakowanie 10 sztuk zapłacimy tylko 6,39 złotych. Warto zaopatrzyć się też w śmietanę, jogurt naturalny, ser feta czy żółty – ceny tych produktów będą zmniejszone do 60 procent.