O tych promocjach wie niewielu. Sprawdźcie cenowe hity Lidla – już jutro na półkach!

Od czwartku 16 do soboty 19 listopada w sklepach sieci Lidl obowiązują nowe promocje – sprawdźcie tutaj nową gazetkę. Wyjątkowe ceny nie będą jednak dotyczyć tylko produktów spożywczych, ale też chemii gospodarczej i kosmetyków. Oto, co obejmują atrakcyjne oferty.

Promocje na szampony, papier toaletowy czy tabletki do zmywarki od jutra w Lidlu

Od jutra w Lidlu wszystkie produkty L'Oreal i Garnier będzie można kupić w ofercie „drugi produkt 50 procent taniej”. Dotyczy to szamponów, odżywek czy masek do włosów ale tez płynów micelarnych, żelów do mycia twarzy a nawet farb do włosów. Sprawdź ofertę pod tym linkiem.

Przeceny obowiązywały będą ponadto na mydło. Warto zrobić jego zapas, gdyż obowiązywać będzie oferta „2+1 gratis”. Kobiety mogą teraz sporo zaoszczędzić na wkładkach higienicznych, tamponach i podpaskach – produkty marek o.b., bella czy Siempre będą występowały w promocjach sięgających nawet 42 procent.

Z produktów dla najmłodszych od jutra mniej zapłacimy za wybrane chusteczki nawilżane – promocje będą sięgać nawet 30 procent. W supercenach pojawią się pantsy i pieluszki Papers.

Jeżeli szukacie pomysłu na mikołajkowe prezenty, możecie już zaopatrzyć się w zestawy kosmetyków, które znajdziecie w niskich cenach w Lidlu. Pielęgnacja ciała, włosów czy twarzy – sprawdźcie, co przygotowała sieć sklepów dla swoich klientów.

