Anna Sudoł na ratunek w kryzysie. „Pudełko z przekąskami do szkoły można przygotować za 2 złote”

Ostatnio zrobiłam e-booka sałatkowego i tam był sos z kalafiora, hummus z kalafiorem, pieczony kalafior… Było 6 sposobów na kalafiora. O to chodzi. Jeśli kupimy kalafiora, który wcale nie jest już tak tanim warzywem, będziemy mieć sposób, by go wykorzystać. Nie jest tak, że na obiad musimy zjeść całą główkę – powiedziała we „Wprost Przeciwnie” Anna Sudoł, autorka wegańskich książek kulinarnych.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Skoro część z nas już ucięła wydatki na kulturę, mniej buszuje w sieciówkach i wyłącza światło, gdy tylko można, by uczyć się kontrolować wydatki na prąd – pewnie przyjdzie taki moment, a prognozy są raczej bezlitosne – że zaczniemy też zastanawiać się nad koszykiem zakupowym, dokładniej wybierać rzeczy, myśleć o tym, jak ekonomicznie gotować. Oczywiście przy założeniu, że wcześniej tego nie robiliśmy. Ty od zawsze starałaś się ekonomicznie wykorzystywać te rzeczy, które kupowałaś? Anna Sudoł: Warto ekonomicznie gotować, bo robimy to codziennie. I to są małe zmiany, które dają duże korzyści. Nie tylko nam, ale też planecie. To jest coś, czego sama musiałam się nauczyć i uczyłam się tego przez lata. Dlatego teraz tak chętnie uczę innych.