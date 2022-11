Elmex, Palmolive i inne. Maksymalne promocje na kosmetyki w Lidlu. Jak skorzystać?

Oferty z nowej gazetki Lidla obowiązywać będą od poniedziałku 21 do środy 23 listopada. Sprawdzamy promocje na kosmetyki i chemię gospodarczą. Skorzystajcie z podpowiedzi – uda wam się w ten sposób sporo zaoszczędzić.

Promocje na kosmetyki i chemię gospodarczą w Lidlu

Pieluszki Lupilu to jedne z najchętniej wybieranych przez rodziców małych pociech. Do środy 23 listopada będą one występowały w ofercie „drugi produkt 32 procent taniej”. Oznacza to, że za paczkę zapłacimy 24,99 zł. Z produktów dla najmłodszych wiele zaoszczędzicie w tym tygodniu na żelach do mycia ciała i piankach do mycia rąk. Będą one przecenione aż o 40 procent, co oznacza, że za najtańsze z nich zapłacimy tylko 4,79 zł.

Od jutra w świetnych cenach kupimy pasty do zębów – Elmex i Aquafresh. Produkty tych firm przecenione będą aż o 40 procent. W takiej samej promocji dostaniemy też płyny do higieny intymnej Ziaja.

O 46 procent Lidl przecenia płyn do płukania jamy ustnej Listerine. Atrakcyjna oferta będzie również obowiązywać na żele pod prysznic Palmolive. Przy zakupie dwóch produktów, jeden z nich otrzymamy 40 procent taniej. Od jutra w supercenach także płyny Ajax, papier toaletowy 3-warstowy czy ściereczki nawilżane – SPRAWDŹ OFERTĘ POD TYM LINKIEM.

