Zestawy LEGO od jutra za 1 grosz w Lidlu. Jak skorzystać z promocji? Trzeba się pospieszyć

Od poniedziałku 21 do środy 23 listopada wyłącznie w sklepach stacjonarnych Lidl klienci będą mogli sporo zaoszczędzić. Pojawią się lalki, figurki z Marvela i „Gwiezdnych wojen”, drewniane zabawki, wszystko, co mogą pokochać mali fani „Psiego patrolu” czy klocki Lego. Sprawdzamy, co kupicie dużo taniej. Pospieszcie się! Pewne jest, że produkty będą szybko znikać z lidlowych półek.

LEGO za 1 grosz od jutra w Lidlu!

Jeżeli wasze dzieci kochają bajki Disneya, to świetny moment, aby zaopatrzyć się w zabawkowe wersje bohaterek z tych tytułów. Sześć różnych wzorów lalek kupimy w cenie 39,99 zł. Obowiązywała będzie także od jutra promocja na wszystkie zabawki i gry – 2+1 za 1 grosz. Można je dowolnie łączyć. Wśród objętych promocją produktów są też lalki L.O.L. czy Miraculous. KLIKAJĄC W TEN LINK SPRAWDŹCIE SZCZEGÓŁY OFERTY.

Inne, objęte tą wyjątkową ofertą produkty to między innymi: drewniany sklep do zabawy, tory wyścigowe czy figurki Marvela i z „Gwiezdnych wojen”.

W Lidlu za grosz otrzymacie także wszystkie produkty, które pokochają mali fani "Psiego patrolu", w tym małe pojazdy, figurki z akcesoriami, talerze, puzzle czy gry planszowe. TUTAJ MOŻECIE ZOBACZYĆ WSZYSTKIE Z ATRAKCYJNYCH PRODUKTÓW.

Z całą pewnością jednak największą furorę w sklepach sieci Lidl od poniedziałku zrobi oferta „2+1 za 1 grosz” na LEGO! Będą nią objęte wszystkie możliwe zestawy – od City i Ninjago po Creator, Star Wars czy Marvel. Wszystkie zestawy ZOBACZYSZ POD TYM LINKIEM.

