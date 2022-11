10 produktów, które rzeczywiście warto kupić w Black Friday. Będą idealne na prezent

Dziś Black Friday – Czarny Piątek. Oznacza to, że w wielu polskich sklepach rozpoczęły się gigantyczne wyprzedaże. Sprawdzamy, w co faktycznie warto zainwestować. Oto, co znajdziemy w supercenach w Media Expert.

Przed nami weekend wyprzedaży i promocji, które zdarzają się tylko raz w roku. Zakupy, na których dużo zaoszczędzimy, zrobimy także przez internet – gwarantuje to nam przy okazji, że nie zabraknie asortymentu, w który chcemy zainwestować. Podpowiadamy, jakie produkty są teraz najkorzystniej przecenione w sklepach sieci Media Expert. Sprawdźcie ofertę – być może znajdziecie coś dla siebie lub w ramach świątecznych prezentów dla najbliższych. Jeżeli chcecie zostać przekierowani do danej oferty, wystarczy, że klikniecie w konkretny link. 10 produktów, które warto kupić teraz w Media Expert Słuchawki MAD DOG GH800W gamingowe Prawie każdy z nasz ma teraz w rodzinie jakiegoś miłośnika gier. A ci kochają świecące gadżety, które umilają im czas spędzony przed komputerem. Teraz słuchawki MAD DOG gamingowe, które mają świetne opinie w sieci, kupicie o 130 złotych taniej. Jest to ogromna przecena, z której żal byłoby nie skorzystać. Przy okazji gwarantowane jest to, że prezent będzie trafiony. Klawiatura RAZER DeathStalker V2 Pro Tenkeyless czy Klawiatura MSI Vigor GK50 Low Profile TKL A jak słuchawki to może i kolorowa, świecąca klawiatura? Teraz o setki złotych taniej dostaniecie dwa bardzo drogie na co dzień modele. Sprawdźcie oferty klikając w powyższe linki. Gwarantujemy, że gracze będą wniebowzięci, gdy zobaczą taki prezent. APPLE Watch SE GPS Ten zegarek chce mieć każdy miłośnik gadżetów i nowości. Zegarek APPLE Watch SE jest teraz dostępny o ponad 150 złotych taniej. Jeżeli go nosisz, nie musisz mieć ze sobą telefonu, bo posiada własną łączność LTE – zawsze będziesz w kontakcie ze światem. Dzięki niemu możesz też śledzić swój plan treningowy, monitorować sen, słuchać muzyki i podcastów, dbać o zdrowie. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy – wygodnie wyślesz dzięki niemu SOS. Możesz też wskakiwać z nim do wody i pokonywaną trasę śledzić na mapie. Depilator PHILIPS Lumea Wszystkie panie mogą same zrobić sobie prezent. Teraz o 200 złotych mniej zapłacą w Media Expert za kultowy depilator Philips Lumea. O jego skuteczności świadczą tysiące pozytywnych recenzji. Sprawdźcie je klikając w link do produktu i skorzystajcie z wyjątkowej promocji. Szczoteczka magnetyczna ORAL-B Jeżeli nie wiesz, co kupić komuś na święta, szczoteczka magnetyczna zawsze będzie dobrym pomsyłem. Do soboty 28 listopada kupicie ją w gigantycznej promocji. Jest to jeden z najnowszych i zarazem najbardziej popularnych produktów, który wyposażony jest w sygnalizator czasu mycia. Sterować ją można smartfonem. Gramofon AUDIO-TECHNICA A dla miłośników muzyki – zarówno tych starszych, jak i dopiero co zauroczonych płytami winylowymi, Media Expert przecenia gramofony. Wśród wielu modeli na uwagę klientów zasługuje ten Audio-Technika, który teraz kupicie w bardzo niskiej cenie. Ekspres SIEMENS EQ.9 Plus Polacy kochają dobrą kawę. W limitowanej promocji na stronie Media Expert znajdziecie jeszcze ekspresy do kawy. Ten Siemensa jest przeceniony o setki złotych. W tym momencie pozostało go jeszcze 28 sztuk. Warto szybko sprawdzić promocję na ten i inne sprzęty z tej półki. Promocje nie potrwają długo. Głośnik mobilny JBL Flip 6 Te głośniki chce mieć każdy. Sprawdzą się w lecie – zarówno przy grillu w ogrodzie, jak i w terenie – nad wodą, na łące czy w górach. Będą idealną alternatywą nawet na domówkach – zastąpią doskonale drogi sprzęt. Teraz o 100 złotych taniej, tylko w Media Expert.