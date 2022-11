Sprzęty nawet 600 zł tańsze. Oto, co kupisz dziś taniej przez internet

Sprawdzamy, jakie oferty ma dla swoich klientów sieć Media Expert. Konkretnie zaglądamy na półki ze sprzętami kuchennymi. Na co dzień kosztują tysiące złotych, jednak teraz znajdziecie na nie promocje sięgające setek złotych. Naprawdę warto robić świadome zakupy, dlatego jeżeli czekaliście na te przeceny wieczność, teraz jest czas, aby zaopatrzyć się w wymarzone roboty kuchenne, opiekacze, ekspresy do kawy, blendery czy dzbanki filtrujące.

Madia Expert. Najbardziej przecenione produkty

Ten model znają wszyscy, którzy kochają gotować. Robot kuchenny firmy Kenwood wyposażony jest w blender, maszynkę do mięsa czy rozdrabniacz. Jego cena zwala z nóg, jednak obecnie dostępny jest o 400 złotych taniej. Płacimy jednak za jakość – to sprzęt na lata, który w zestawie ma dosłownie wszystko, czego tylko zapragniemy w naszej kuchni.

Każdy, kto gotuje wie, jak bardzo potrzebny na co dzień jest blender. Zresztą przydaje się też do robienia smoothie oraz innych popularnych przekąsek. Propozycja od firmy Telfal ma robota kuchennego, stopkę do puree, chopper i oczywiście kielich.

To promocja, która już się nie powtórzy. Jeszcze dziś i jutro kupić można ten uwielbiany ekspres w świetnej cenie. Niech nie zmyli was jego nazwa – można w nim robić nie tylko latte ale też 11 innych rodzajów kaw. Ma spieniacz do mleka, które zresztą dzięki wyjątkowemu systemowi można przechowywać w lodówce. Wszystkie jego części można myć w zmywarce. Nie czekaj – skorzystaj z promocji na ten wyjątkowy sprzęt już dziś.

To jeden z najmodniejszych ostatnio sprzętów kuchennych. Duszenie, gotowanie na parze, gotowanie pod ciśnieniem, smażenie – to wszystko zrobi jedno urządzenie. Ma dotykowy ekran, bibliotekę przepisów, automatyczne programy, a jego elementy można myć w zmywarce. 100 przepisów do przygotowania w 10 minut? To idealny sprzęt dla tych, dla których liczy się czas z rodziną, jednak cenią sobie zdrowe, pełnowartościowe posiłki. Sprawdź ofertę!

Grill zimą? Czemu nie! Teraz sprzęt Tefala, który posiada automatyczne programy, pozwalające nam grillować dosłownie wszystko, co tylko zapragniemy, jest w specjalnej promocji. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Media Expert przecenił też dzbanki filtrujące. Kupimy je już od 10 złotych. Ważna jest dla ciebie ochrona środowiska i nie lubisz kupować wody w plastikowych butelkach?Sprawdź już dziś ofertę na produkt, który powinien być w każdym domu.

