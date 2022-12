Lidl znów rozdaje produkty za darmo. Podpowiadamy, jak skorzystać z oferty

Już jutro środa z gratisami w Lidlu. To jednak nie wszystkie wyjątkowe oferty, jakie przygotowała dla nas sieć. Sprawdźcie pod tym linkiem co kupicie w sklepach taniej, albo skorzystajcie z naszych podpowiedzi!

Aktualne promocje w Lidlu

Już na pierwszych stronach nowej gazetki Lidla znajdziecie produkty, na których możecie zaoszczędzić. Jeżeli macie dużo dzieci w rodzinie lub sami jesteście łasuchami, teraz warto skorzystać z promocji 2+1 GRATIS na wszystkie słodycze marki Kinder. Mowa o kultowych Kinder Niespodziankach, czekoladowych mikołajach, Kinder Bueno czy Kinder Czekoladkach oraz wszystkim, co dostępne będzie na „wyspach” tej marki w sklepach stacjonarnych.

W tym tygodniu na ryneczku Lidla zapłacicie 42 procent mniej za polskie buraki czerwone. Tańsze aż do soboty będą też ziemniaki, polska kapusta czerwona, cytryna czy pomelo. A do środy 7 grudnia mniej zapłacicie za paprykę, której cenę sieć obniżyła aż o 40 procent. Jeszcze jutro dostępna będzie też promocja na mandarynki, pomarańcze, arbuzy, jabłka, borówki amerykańskie oraz maliny.

Przez cały grudzień Lidl przecenia mięso. W tym tygodniu mniej zapłacimy za polskiego kurczaka – tuszkę (26 proc. taniej), łopatkę wieprzową (23 proc.) czy filety z piersi kurczaka (20 proc.). Do 22 proc. mniej zapłacicie także za parówki czy kiełbasę głogowską.

Sprawdźcie także półki z świątecznymi produktami. Znajdziecie tam przecenione o 40 procent uszka czy pierogi z kapustą i grzybami. Przygotowujesz świąteczne wypieki? 63 procent mniej zapłacisz za margarynę!

GRATISY jutro w Lidlu

W ramach nowego lidlowego programu, teraz do środy 7 grudnia kupicie wszystkie warzywa konserwowe (TUTAJ SZCZEGÓŁY PROMOCJI) w ofercie „drugi produkt 50 procent taniej”. A już jutro ulubiona GRATISOWA ŚRODA. Za darmo otrzymamy majonez z żółtkiem jaja z chowu na wolnym wybiegu. Jak uzyskać gratis? Sprawdźcie POD TYM LINKIEM.

Co taniej do środy 7 grudnia w Lidlu?

Jeszcze jutro klienci Lidla zapłacą też mniej za regionalne produkty. Do 46 procent tańsze będą takie przysmaki jak twaróg sernikowy, półtłusty, wędzone podhalańskie serki, kiełbasa polska czy krucha z kija. Do środy do 63 procent mniej zapłacicie również za jogurty naturalne czy napoje mleczne. Uwielbiana osełka występowała będzie w promocji 40 procent taniej.